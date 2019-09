Dharma Karma: नींबू का एक टोटका, देता है जॉब से लेकर प्यार में सफलता

रतलाम। Nimbu Totke : Nimbu Ke Asan Upay बात आयुर्वेद की हो या एलोपैथी की, नींबू को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। लेकिन यहां बात स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि जॉब से लेकर प्यार में सफलता पाने की है। इस बात की जानकारी कम को है की एक नींबू इन दोनों कार्य में छोटे से किए गए टोटके से सफलता दिला देता है। इन टोटकों को करने का एक खास तरीका होता है। ये बात रतलाम के प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने कही। वे हरे नींबू के टोटकों से सफलता के बारे में बता रहे थे।

व्यापार के लिए करें ये उपाय



Do These Measures For Business: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है या व्यापार बेहतर नहीं चल रहा है तो शनिवार की दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच हरे नींबू को व्यापार वाले क्षेत्र में चार भाग में काटकर चौराहे पर जाकर चारो दिशा में हरे नींबू का एक-एक टुकड़ा फेंक दें। ये उपाय करने से दुकान या व्यापार में लाभ होने लगेगा। इस उपाय से लाभ होता नजर आए तो हर शनिवार को करने से धन का संचय होना शुरू हो जाता है।

परीक्षा में सफलता के लिए



For Exam Success: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि अनेक बार युवा कहते है कि कड़ी मेहनत करते है, लेकिन परीक्षा के अंतिम समय में असफलता हाथ लगती है। इसका मतलब है कि किसी की नजर लगी हुई है। ऐसे में ये जरूरी है कि दक्षिण दिशा में मुंह वाले हनुमान जी के मंदिर में अपने साथ एक हरे नींबू व चार लौंग लेकर शनिवार की शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच जाए। मंदिर में पहुंचने के बाद हरे नींबू के उपर चार लौंग को लगा दे। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर 21 बार हनुमानष्टक का पाठ करें। हरे नींबू को हनुमाान जी के मंदिर में छोड़कर आ जाए। फिर देखें किस तरह कमाल होगा।

बीमार को करती है ये ठीक

It Cures The Sick: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि आमतोर पर माना जाता है कि परिवार में कोई बार-बार बीमार होता हो तो हरे रंग के नींबू को सुबह के समय 6 बजे से 8 बजे के बीच में 11 बार वारकर चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से चौराहे से निकला हुआ जितने भी व्यक्ति उस नींबू के संपर्क में आएंगे, वो बीमारी ठीक होती जाएगी। इस उपाय को करने के दौरान जब चौराहे पर नींबू रखें तो उसको पलटकर नहीं देखना चाहिए।

कोई दुश्मन हो तो करें ये उपाय



If There Is An Enemy, Take This Remedy: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा हो, समझाने पर भी न मान रहा हो तो रविवार दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में 108 हरे नींबू की माला बनवाएं व काली माता के मंदिर में मां को पहनाएं। ये उपाय करने के बाद मां को दुश्मन का नाम बता दें, जल्द ही दुश्मन आपके पैरों में गिरा हुआ होगा। इस बात का ध्यान रखें की जो विपरीत आचरण कर रहा है, उसके मन में से दुश्मनी का भाव निकालना है।

इस तरह मिलेगी जॉब में सफलता

This Will Give Success In Jobs: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि जब जॉब के लिए कहीं बात करने जाए या परीक्षा देने जाए तो सबसे पहले अपने घर पर एक हरा नींबू लेकर आए। इसके बाद उसको अपने उपर से २१ बार उवरवाए। जब ये क्रिया हो जाए तो नींबू को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे। बेहतर या सकारात्मक परीणाम सामने आएंगे। इतना ही नहीं, ये उपाय परीक्षा के दौरान भी किए जा सकते है। इससे परीक्षा में अपेक्षा से अधिक सफलता मिलती है।

प्यार में मिलेगी इस तरह सफलता

This Is How You Will Get Success In Love: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने कहा कि जब आप प्यार में है व आपक पार्टनर आपसे किसी बात पर नाराज हो गया है तो हरा नींबू लेकर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर लेकर जाए। वहां पर भगवान को अपने मन की बात बता दें। आपके पार्टनर के मन का गुस्सा कम होता नजर आएगा। इसमे अगर पहली बार में सफलता नहीं मिले तो इस उपाय को तब तक किया जाए जब तक सफलता नहीं मिलती है।

ये जरूर रखे टोटके में सावधानियां



These Precautions Must Be Kept In Mind

- जब कभी आप हरे नींबू का कोई टोटका करें तो उसके बाद पीछे मुड़कर कभी न देखें। सीधे अपने घर आ जाएं।

- जब कभी आपको सड़क के चौराहे पर नींबू या फिर मिर्च पड़ी हुई दिख जाए तो ध्यान दें उस पर आपका पैर नहीं पडऩा चाहिए।

- उपाय करने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें।

- अगर कोई गिफ्ट में हरे नींबू दे तो कभी न ले, क्योकि हरे नींबू तंत्र क्रिया में प्रयोग किए हुए होते है।

