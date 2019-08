Dustbin placement vastu tips hindi : डस्टबिन रखा हो सही जगह तो मंदी के दौर में भी होगा लाभ

Dustbin Placement Vastu Tips Hindi : Will Benefit Even In Recession

रतलाम। Dustbin Placement Vastu Tips Hindi : आमातौर पर घर हो या ऑफिस, भारत में डस्टबिन कहां रखा जाए, इसको लेकर कोई खास प्लानिंग नहीं की जाती है। घर में तो जिसकी जहां मर्जी होती है वहां इसको रख दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार कार्यालय में इसको उस दिशा में रख दिया जाता है, जहां रखने के लिए वास्तुशास्त्र में मना किया गया है। इससे कार्यालय में कर्मचारियों की काम करने की क्षमता पर असर होता है। इन दिनों मंदी के दौर की बात की जा रही है, लेकिन वास्तु टिप्स अमल में लाए जाएं तो मंदी का असर भी नहीं होता है। इसलिए जब कार्यालय या घर का वास्तु किया जाए तब डस्टबिन के लिए भी स्थान का चयन जरूर होना चाहिए। ये बात रतलाम के प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने डस्टबिन कहां पर हो विषय पर आयोजित सेमीनार में कही।

Have Positive Energy: प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने कहा कि आमतौर पर चीजों को घर हो या कार्यालय कहां रखा जाए इसको लेकर खास करके डस्टबिन को लेकर कोई प्लान नहीं बनता है। इससे सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब पूरा घर वास्तु अनुसार बना हुआ हो, तब भी घर के सदस्य या तो बीमार होते है या उनकी प्रगति में बाधा आती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि कार्यालय से लेकर घर में सकारात्मक उर्जा का संचार हो इसके लिए लगातार कंटेनर हो या कचरे का डिब्बा, उसको बेहतर स्थान पर रखा जाए। बेहतर भाग्य व सकारात्मक उर्जा के लिए ये जरूरी है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर हमने डस्टबिन या कचरे के डिब्बे को गलत स्थान पर रखा है तो ये हमारे व परिवार के सदस्यों के साथ - साथ कार्यालय के कर्मचारियों की उर्जा में भी कमी जाते है।

इस बात का जरूर रखें ध्यान, नॉर्थ इस्ट कॉर्नर पर नहीं हो ये



Keep In Mind That This Is Not On The North East Corner: प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि घर के उत्तर - पूर्व के क्षेत्र में कूडे़दान को, डस्टबिन को, कचरे कंटेपर को बिल्कुल नहीं रखें। नार्थ इस्ट कॉर्नर पर ये होने से परिवार के साथ - साथ कार्यालय में भी मानसिक रुप से स्वास्थ्य को खराब करता है। इतना ही नहीं, ये सदस्यों को तनाव में रखते हुए बेहतर कार्यक्षमता को कमजोर करता है। बड़ी बात ये है कि हस्त रेखा के जानकार ज्योतिषी इस बात को बता देते है कि उनके गुरु पर्वत के अनुसार डस्टबिन को किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। अगर जन्म कुडली में गुरु ग्रह, चंद्र ग्रह बेहतर है तो इस प्रकार के व्यक्ति को उत्तर पूर्व में भूलकर भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार राजनीति में रहने वाले लोगों को अपने सूर्य को मजबूत रखने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका डस्टबिन किस स्थान पर पड़ा है।

इस दिशा में रखा हुआ देता है अकेलापन



Loneliness Kept In This Direction: प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि घर के पूर्व क्षेत्र में कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। पूर्व क्षेत्र में डस्टबिन रखने से परिवार का प्रमुख सदस्य अकेलापन महसूस करता है। इसके अलावा एकाकी जीवन की चाहत बाहर के सदस्यों से संबंध को समाप्त करवाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो पूर्व क्षेत्र में रखा हुआ डस्टबिन धन संचय के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में समस्या देता है। इतना ही नहीं, जब दुनिया की कंपनी आगे बढ़ रही हो तब इस क्षेत्र का डस्टबिन पिछे ढ़केलता है। इतना ही नहीं, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रखा हुआ डस्टबिन धन व प्रगति को आग की तरह जलाता है। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र में रखा हुआ डस्टबिन कैरियर में असफलता देता है।

ऑफिस में नहीं बनती आपस में



Work Does Not Happen Among The Mselves: प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि किसी कंपनी में, किसी कार्यालय में आमतौर पर सहकर्मियों के बीच काफी घनिष्ठता रहती है। इतनी की एक-दूसरे के परिवार के सदस्योंं में भी आपस में संबंध बनते है। लेकिन अगर डस्टबिन आपस में लड़ते है या आपके कारोबार के संबंध में गिरावट आ रही है तो ये तय है कि आपने डस्टबिन गलत स्थान पर रखा है। कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में डस्टबिन रखने के लिए साउथ वेस्ट के साउथ, ईस्ट के साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के साउथ और नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट हैं। इस दिशा में डस्टबिन रखने से परिवार के साथ - साथ कार्यालय में भी कर्मचारियों के संबंध आपस में सबसे बेहतर रहते है।

डस्टबिन में ये होना जरूरी है



It Is Important To Have It In Dustbin: इस बात को समझना जरूरी है कि घर के डस्टबिन हो या कार्यालय स्थान में, इसमे रहता कचरा है। प्रसिद्ध ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने बताया कि घर के डस्टबिन को उपयोग के बाद रखते हुए जितनी कम आवाज हो, उतना बेहतर रहता है। इसके अलावा डस्टबिन हमेशा ढंका हुआ हो तो बेहतर रहता है। तंत्र शास्त्र में घर हो या कार्यालय का कचरा, उसको देखकर ही विभिन्न तरह के टोटके या उपाय किए जाते है। इसलिए जब डस्टबिन का उपयोग हो तब सावधानी जरूरी है। घर के प्रवेश द्वार पर डस्टबिन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये होने से घर के भीतर की सकारात्मक उर्जा का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है या नकारात्मक उर्जा में बदल जाता है। इसलिए डस्टबिन को कभी भी घर के दरवाजे के करीब, या फिर पूजा घर के आसपास नहीं रखना चाहिए।

तलाक करवा देता है गलत जगह रखा हुआ



Divorce Gets Misplaced: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने कहा कि कई बार घर के बेडरूम में डस्टबिन रहता है। घर में इस स्थान पर रखा हुआ कचरे का डिब्बा परिवार को आपस में जोडऩे के बजाए तोड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में कचरे के डिब्बे या डस्टबिन को बेहतर स्थान पर रखा जाए। इसमे गड़बड़ होने से तलाक के आधार बन जाते है। अगर पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो ये जरूरी है कि घर में डस्टबिन हमेशा बेडरुम से बाहर रहे। इतना ही नहीं, कार्यालय में भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है।

ग्रहों के अनुसार होता तय



Decided According To Planets: ज्योतिषी वीरेंद्र रावल ने कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि उत्तर पूर्व के कौने में पर्याप्त सफाई या स्वच्छता होना जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। वे लोग जिनकी कुंडली में शनि, राहु, शुक्र या अन्य कोई पाप ग्रह मजबूत है व सूर्य, गुरु कमजोर है इस प्रकार के लोगों को उत्तर पूर्व की दिशा में डस्टबिन रखने से लाभ होता है। इतना ही नहीं, वो लोग जिनका शुक्र मजबूत होता है उनको भी बेडरूम में डस्टबिन ढंका हुआ रखें तो लाभ होता है।

अंकशास्त्र के अनुसार होता ये



It Would Be According To Numerology: वे लोग जिनका जन्म अंक 1 है वे सूर्य ग्रह से प्रभावित रहते है। उनको डस्टबिन के नियम का पालन करना चाहिए। 2 नंबर वाले चंद्र ग्रह से प्रभावित होते है उनको तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका मन प्रसन्न रहे। क्योंकि चंद्र मन को प्रभावित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार 3 नंबर वालों को उत्तर पूर्व के कौने का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस नंबर का प्रतिनिधि गुरु ग्रह करते है। 4 नंबर राहु का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का होता है। इन नंबर वाले अगर वास्तु के नियम से सबकुछ उल्टा करें तो लाभ होता है। जबकि 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, व 9 नंबर मंगल का होता है। इनको वास्तु के नियम से चलने से लक्ष्मी का लाभ होता है। इतना ही नहीं, इन नंबर के लोग का कैरियर भी बेहतर चलता है।

