Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

आलू चिप्स के पैकेट में पंजाब जा रही थी 1500 किलो अफीम, एमपी में फिल्मी स्टाइल में पकड़ाई

Opium Smuggling : केंद्रीय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जावरा और गरोठ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब से लाई जा रही नशे की बड़ी खैप का भांडाफोड़ किया है।

less than 1 minute read

रतलाम

image

Faiz Mubarak

Oct 13, 2025

Opium Smuggling

एमपी में पकड़ाई 1500 किलो अफीम (Photo Source- Patrika Input)

Opium Smuggling : देशभर में नशे की सौदागरी तेजी से फल-फूल रही है। देशभर में आए दिन हो रही कार्रवाईयों के बावजूद नशे का कारोबार बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 'नशे के विरुद्ध अभियान' के तहत मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जावरा और गरोठ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब से लाई जा रही नशे की बड़ी खैप का भांडाफोड़ किया है।

नारकोटिक्स टीम ने गोपनीय सूचना पर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ग्राम बरडि़या आमरा, तहसील गरोठ जिला मंदसौर से एक ट्रक में तस्करी के लिए जा रहे 52 बोरियों में भरा करीब 1500 किलो ग्राम अफीम भूसा बरामद किया है। खास बात ये है कि, अफीम को आलू चिप्स के पैकेट और बरियों में बड़ी चालाकी से छिपाकर ले जाया जा रहा था। विभाग के अनुसार, असम या पंजाब के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक टाटा ट्रक में ताल क्षेत्र से पंजाब की ओर अवैध अफीम का भूसा ले जाया जा रहा है।

डेढ़ घंटे छिपी रही टीम

सूचना के आधार पर जावरा की रोकथाम टीम को रवाना किया गया। बाद में सूचना मिली कि संदिग्ध ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मध्य प्रदेश की सीमा के निकास क्रमांक-3 को पार कर चुका है, जिसके बाद गरोठ पुलिस से सहयोग लिया गया। गरोठ की टीम ने संदिग्ध ट्रक को मेवात ढाबा के सामने खड़ा पाया। इसके बाद जावरा की टीम भी वहां पहुंची और दोनों टीमों ने लगभग डेढ़ घंटे तक गुप्त रूप से निगरानी की। जब कोई व्यक्ति वाहन के पास नहीं आया, तब अधिकारियों ने आगे बढ़कर वाहन की जांच की। तलाशी के दौरान ही 52 बोरियों में भरी 1400.930 किलोग्राम अफीम भूसा बरामद किया, जो आलू चिप्स के आवरण माल के नीचे छिपाया था।

ये भी पढ़ें

भोपाल के बिट्टन मार्केट में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, प्रशासन ने तय किए ये नए स्थान
भोपाल
Firecracker Market In Bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 12:50 pm

Published on:

13 Oct 2025 12:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / आलू चिप्स के पैकेट में पंजाब जा रही थी 1500 किलो अफीम, एमपी में फिल्मी स्टाइल में पकड़ाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेंशनरों को 58% मिले ‘महंगाई राहत’, नवंबर में होगा बड़ा शंखनाद

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

रिकॉर्ड तोड़ बढ़े ‘चांदी के सिक्के’ के रेट, 900 वाला सिक्का मिलेगा 1700 में…

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम

दिवाली में इस गांव के 300 घरों में नहीं होता ‘कलर’, न ही बनाई जाती ‘रंगोली’

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

सिर्फ 10 घंटे में पूरा होगा MP से दिल्ली-मुंबई तक का सफर, 2080 करोड़ में बनेगा एक्सप्रेस-वे

Ujjain-Jaora Greenfield Expressway construction tender 2080 crore mp news
रतलाम

नौकरी ज्वाइन करके घर लौट रहा था युवक, ‘मौत’ बनकर आई ट्रेन…

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.