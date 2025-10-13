आलू चिप्स के पैकेट में पंजाब जा रही थी 1500 किलो अफीम, एमपी में फिल्मी स्टाइल में पकड़ाई

एमपी में पकड़ाई 1500 किलो अफीम (Photo Source- Patrika Input)
Opium Smuggling : देशभर में नशे की सौदागरी तेजी से फल-फूल रही है। देशभर में आए दिन हो रही कार्रवाईयों के बावजूद नशे का कारोबार बढ़ता ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 'नशे के विरुद्ध अभियान' के तहत मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जावरा और गरोठ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब से लाई जा रही नशे की बड़ी खैप का भांडाफोड़ किया है।
नारकोटिक्स टीम ने गोपनीय सूचना पर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ग्राम बरडि़या आमरा, तहसील गरोठ जिला मंदसौर से एक ट्रक में तस्करी के लिए जा रहे 52 बोरियों में भरा करीब 1500 किलो ग्राम अफीम भूसा बरामद किया है। खास बात ये है कि, अफीम को आलू चिप्स के पैकेट और बरियों में बड़ी चालाकी से छिपाकर ले जाया जा रहा था। विभाग के अनुसार, असम या पंजाब के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक टाटा ट्रक में ताल क्षेत्र से पंजाब की ओर अवैध अफीम का भूसा ले जाया जा रहा है।
सूचना के आधार पर जावरा की रोकथाम टीम को रवाना किया गया। बाद में सूचना मिली कि संदिग्ध ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मध्य प्रदेश की सीमा के निकास क्रमांक-3 को पार कर चुका है, जिसके बाद गरोठ पुलिस से सहयोग लिया गया। गरोठ की टीम ने संदिग्ध ट्रक को मेवात ढाबा के सामने खड़ा पाया। इसके बाद जावरा की टीम भी वहां पहुंची और दोनों टीमों ने लगभग डेढ़ घंटे तक गुप्त रूप से निगरानी की। जब कोई व्यक्ति वाहन के पास नहीं आया, तब अधिकारियों ने आगे बढ़कर वाहन की जांच की। तलाशी के दौरान ही 52 बोरियों में भरी 1400.930 किलोग्राम अफीम भूसा बरामद किया, जो आलू चिप्स के आवरण माल के नीचे छिपाया था।
