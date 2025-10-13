आलू चिप्स के पैकेट में पंजाब जा रही थी 1500 किलो अफीम, एमपी में फिल्मी स्टाइल में पकड़ाई

सूचना के आधार पर जावरा की रोकथाम टीम को रवाना किया गया। बाद में सूचना मिली कि संदिग्ध ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मध्य प्रदेश की सीमा के निकास क्रमांक-3 को पार कर चुका है, जिसके बाद गरोठ पुलिस से सहयोग लिया गया। गरोठ की टीम ने संदिग्ध ट्रक को मेवात ढाबा के सामने खड़ा पाया। इसके बाद जावरा की टीम भी वहां पहुंची और दोनों टीमों ने लगभग डेढ़ घंटे तक गुप्त रूप से निगरानी की। जब कोई व्यक्ति वाहन के पास नहीं आया, तब अधिकारियों ने आगे बढ़कर वाहन की जांच की। तलाशी के दौरान ही 52 बोरियों में भरी 1400.930 किलोग्राम अफीम भूसा बरामद किया, जो आलू चिप्स के आवरण माल के नीचे छिपाया था।