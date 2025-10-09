4 हजार शिक्षकों में से 553 ही लगा रहे अटेंडेंस, दी गई चेतावनी

एक तरफ शासन एक देश-दो विधान का विरोध करता है, दूसरी तरफ स्वयं दोहरा व्यवहार करता है। शिक्षकों से पूरी तराह से ई-अटेंडेंस चाहने वाले पहले स्वयं विधानसभा व लोकसभा में नियम अनुसार 75 प्रतिशत मौजूदगी तो दर्ज कराए। अंचल में मोबाइल के लिए नेटवर्क दे नहीं रहे, चाहते है ई-अटेंडेंस एप चल जाए। कोई आकर तो देखे तो सहीकिस तरह से एक शिक्षक टूटे-जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ा रहा है। - सर्वेश माथुर, जिला सरंक्षक, मप्र शिक्षक संघ