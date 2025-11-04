पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, बदल गया ‘जीवित’ रहने का प्रमाण देने का तरीका

MP News: रेल मंडल के 17 हजार से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। प्रति वर्ष पेंशन नियमित मिलती रहे, इसके लिए उनको वर्ष में एक बार नवंबर माह में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए वृद्धजन को लंबी लाइन, घंटों इंतजार आदि की परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे के पेंशनर्स अपने जीवित होने का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे पाएंगे। यह कार्य वे घर बैठकर कर सकेंगे। अब यह प्रमाण पत्र मोबाइल से जमा होगा।