PM Awas Yojana: 1.35 लाख रुपए में पक्का मकान बनाना असंभव, कर्जदार हो रहे हितग्राही

MP News: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों को 1.35 लाख रुपए में आशियाना बनाना मुश्किल हो रहा है। तीन किस्तों में आवास बनाने के लिए मिलने वाला बजट कम होने से कई हितग्राहियों के आवास की छत, तो कई जगह दीवारों पर प्लास्टर नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्र में इसी योजना में 2.50 की राशि हितग्राही को मिलती है। ग्रामीण हितग्राही को ईंट से लेकर सलिया, सीमेंट आदि सामग्री शहर से लाना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में वहीं सामग्री उपलब्ध होने से उन्हें ज्यादा लागत नहीं आती है।