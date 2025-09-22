Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

PM Awas Yojana: 1.35 लाख रुपए में पक्का मकान बनाना असंभव, कर्जदार हो रहे हितग्राही

MP News: तीन किस्तों में आवास बनाने के लिए मिलने वाला बजट कम होने से कई हितग्राहियों के आवास की छत, तो कई जगह दीवारों पर प्लास्टर नहीं हो पाया है।

रतलाम

Astha Awasthi

Sep 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों को 1.35 लाख रुपए में आशियाना बनाना मुश्किल हो रहा है। तीन किस्तों में आवास बनाने के लिए मिलने वाला बजट कम होने से कई हितग्राहियों के आवास की छत, तो कई जगह दीवारों पर प्लास्टर नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्र में इसी योजना में 2.50 की राशि हितग्राही को मिलती है। ग्रामीण हितग्राही को ईंट से लेकर सलिया, सीमेंट आदि सामग्री शहर से लाना पड़ता है। शहरी क्षेत्र में वहीं सामग्री उपलब्ध होने से उन्हें ज्यादा लागत नहीं आती है।

ग्रामीणों का कहना है कि बजट बिगडऩे पर रिश्तेदारों से रुपए उधार लेकर वह मकान की सिर्फ दीवारें खड़ी कर पाए हैं। तीसरी किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। यही हाल लगभग सभी हितग्राहियों का है। पक्का मकान बनाने में कर्जदार हो रहे हैं। जो स्वयं राशि नहीं लगा पाते हैं, उनका मकान अधूरा रह जाता है ग्रामीण हितग्राहियों का कहना कि सभी को एक जैसी राशि मिलनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

डेढ़ साल के बच्चे की आंख में घुस गई ‘चार्जर पिन’, डॉक्टर बने ‘भगवान’
भोपाल
(सोर्स: सोशल मीडिया)

समान मिले राशि

ग्रामीण एवं हितग्राही पंच प्रतिनिधि, शंकर निनामा, पंच कालूसिंह रामचंद्र निनामा, निवासी लाबा खोरा, सोहन मईड़ा, निवासी भूरीघाटी ने बताया की 1.35 लाख रुपए में पक्का मकान बनाना संभव नहीं है। बजट के अभाव में हितग्राहियों के आवास अधूरे पड़े हैं। पीएम आवास योजना के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को समान रूप से राशि मिलनी चाहिए।

सामग्री के रेट एक जैसे

मकान निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री सीमेंट, ईंट, सरिया सभी के रेट एक जैसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी दुकानें नहीं होने से शहर से ले जाने का भाड़ा ग्रामीणों को अतिरिक्त देना पड़ता है जो भारी पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत आबा में 9 गांव एवं 3 मजरे लगते हैं इनमें सामग्री ले जाने के लिए काफी रुपए लगते हैं।

सीएम को भी भेजा पत्र

कांग्रेस नेता मियाराम पाटीदार ने बताया की प्रधानमंत्री एवं मुयमंत्री के नाम से भी पत्र भेजा गया है। इसमें बताया गया कि शहर एवं गांव में हितग्राहियों को इस योजना में 2.50 लाख ही दिए जाएं। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को समान राशि मिलेगी।

नियम से परे कुछ नहीं

बाजार में किस वस्तु के क्या दाम है, इस पर कुछ नहीं कह सकते। शासन ने योजना में दर तय की है। उससे अधिक राशि देने का प्रावधान नहीं है।- श्रृंगार श्रीवास्तव, सीईओ, जिला पंचायत

ये भी पढ़ें

90% तक ठीक हो सकता है कैंसर, AIIMS डॉक्टरों ने किया दावा
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / PM Awas Yojana: 1.35 लाख रुपए में पक्का मकान बनाना असंभव, कर्जदार हो रहे हितग्राही

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.