रेल यात्री ध्यान दें, भारी बारिश से कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें रोकी गईं

Railway Passengers Attention :मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान राज्य में लगातार जारी बारिश के चलते जहां एक तरफ नदी नाले उफान पर होने के चलते कई रास्ते बंद हैं तो अब इस बारिश का असर रेल संचालन पर भी पड़ रहा है। इसकी बानगी बुधवार सुबह उस समय देखने को मिली जब भारी बारिश के चलते कोटा-नागदा रेलवे ट्रेक पर भारी मात्रा में पहाड़ का मलबा आ गिरा। इस घटनाक्रम के चलते एमपी को कनेक्ट करने वाला प्रमुख रेल यातायात प्रभावित हुआ है।
आपको बता दें कि, तेज बारिश के बीच बुधवार सुबह राजस्थान के दरा के पास ट्रेक पर पहाड़ के पत्थर गिरने से दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन प्रभावित हुई है। हालांकि, इस घटनाक्रम से किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इधर, घटना की जानकारी लगते ही कोटा और रतलाम रेल मंडल संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम शुरु कर दिया है। लेकिन, मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को आसपास के अलग-अलग स्टेशनों और आउटरों पर रोका गया है।
इस घटनाक्रम के चलते वैसे तो देश के सबसे प्रमुख रेल मार्गों में से एक दिल्ली-मुंम्बई रूट प्रभावित हुआ है तो वहीं, दिल्ली से मध्य प्रदेश के विशेषकर रतलाम रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से गुजरने वाली सभी ट्रेनें रोकी गई हैं। रेलवे के अनुसार, मार्ग से पत्थर हटाने के साथ रेल यातायात बहाल करने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेने तीन घंटे देरी से ही अपने गनतव्य तक पहुंचेगी।
-ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेंपल मेल रामगंज मंडी में खड़ी की गई है।
-ट्रेन नंबर 19020 देहरादून एक्सप्रेस दरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी की गई है।
-ट्रेन नंबर 12416 इंटरसिटी को भी दरा स्टेशन के रेलवे आउटर पर रोका गया है।
-ट्रेन नंबर 12941 पारसनाथ शामगढ़ स्टेशन पर रोकी गई।ट्रे
-ट्रेन नंबर 12955 जयपुर सुपर भवानी मंडी स्टेशन पर रोकी गई है।
-ट्रेन नंबर 61616 कोटा-नागदा मेमू कोटा स्टेशन पर रोकी गई है।
-ट्रेन नंबर 61624 कोटा-चौमहला दाद देवी स्टेशन पर रोकी गई है।