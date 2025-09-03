रेल यात्री ध्यान दें, भारी बारिश से कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें रोकी गईं

आपको बता दें कि, तेज बारिश के बीच बुधवार सुबह राजस्थान के दरा के पास ट्रेक पर पहाड़ के पत्थर गिरने से दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन प्रभावित हुई है। हालांकि, इस घटनाक्रम से किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इधर, घटना की जानकारी लगते ही कोटा और रतलाम रेल मंडल संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम शुरु कर दिया है। लेकिन, मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को आसपास के अलग-अलग स्टेशनों और आउटरों पर रोका गया है।