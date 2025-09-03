Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

रेल यात्री ध्यान दें, भारी बारिश से कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें रोकी गईं

Railway Passengers Attention : कोटा दरा के पास रेलवे ट्रैक पर पहाड़ का मलबा फिसलकर गिरने के कारण दिल्ली-मुम्बई रेल्वे लाइन प्रभावित हुई हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली से रतलाम आने वाली सभी ट्रेनें 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं।

रतलाम

Faiz Mubarak

Sep 03, 2025

Railway Passengers Attention
कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा (Photo Source- Patrika Input)

Railway Passengers Attention :मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान राज्य में लगातार जारी बारिश के चलते जहां एक तरफ नदी नाले उफान पर होने के चलते कई रास्ते बंद हैं तो अब इस बारिश का असर रेल संचालन पर भी पड़ रहा है। इसकी बानगी बुधवार सुबह उस समय देखने को मिली जब भारी बारिश के चलते कोटा-नागदा रेलवे ट्रेक पर भारी मात्रा में पहाड़ का मलबा आ गिरा। इस घटनाक्रम के चलते एमपी को कनेक्ट करने वाला प्रमुख रेल यातायात प्रभावित हुआ है।

आपको बता दें कि, तेज बारिश के बीच बुधवार सुबह राजस्थान के दरा के पास ट्रेक पर पहाड़ के पत्थर गिरने से दिल्ली-मुम्बई रेल लाइन प्रभावित हुई है। हालांकि, इस घटनाक्रम से किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इधर, घटना की जानकारी लगते ही कोटा और रतलाम रेल मंडल संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम शुरु कर दिया है। लेकिन, मार्ग से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को आसपास के अलग-अलग स्टेशनों और आउटरों पर रोका गया है।

ये भी पढ़ें

रात में लिया देहदान का संकल्प सुबह त्याग दिया देह, पुलिस ने गॉड ऑफ़ आर्नर देकर दी विदाई
रतलाम
Jaora News

दिल्ली से एमपी आने वाली ट्रेनें लेट

कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा (Photo Source- Patrika Input)

इस घटनाक्रम के चलते वैसे तो देश के सबसे प्रमुख रेल मार्गों में से एक दिल्ली-मुंम्बई रूट प्रभावित हुआ है तो वहीं, दिल्ली से मध्य प्रदेश के विशेषकर रतलाम रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से गुजरने वाली सभी ट्रेनें रोकी गई हैं। रेलवे के अनुसार, मार्ग से पत्थर हटाने के साथ रेल यातायात बहाल करने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेने तीन घंटे देरी से ही अपने गनतव्य तक पहुंचेगी।

रतलाम से गुजरने वाली ये प्रमुख ट्रेनें हुई लेट

कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा (Photo Source- Patrika Input)

-ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेंपल मेल रामगंज मंडी में खड़ी की गई है।
-ट्रेन नंबर 19020 देहरादून एक्सप्रेस दरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी की गई है।
-ट्रेन नंबर 12416 इंटरसिटी को भी दरा स्टेशन के रेलवे आउटर पर रोका गया है।
-ट्रेन नंबर 12941 पारसनाथ शामगढ़ स्टेशन पर रोकी गई।ट्रे
-ट्रेन नंबर 12955 जयपुर सुपर भवानी मंडी स्टेशन पर रोकी गई है।
-ट्रेन नंबर 61616 कोटा-नागदा मेमू कोटा स्टेशन पर रोकी गई है।
-ट्रेन नंबर 61624 कोटा-चौमहला दाद देवी स्टेशन पर रोकी गई है।

ये भी पढ़ें

MP Cabinet Decisions : मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर मुहर, 3 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी
भोपाल
MP Cabinet Decisions

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 09:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रेल यात्री ध्यान दें, भारी बारिश से कोटा-नागदा ट्रेक पर पहाड़ का मलबा गिरा, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें रोकी गईं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट