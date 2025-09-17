इसी तरह गाड़ी नंबर 09062 बरौनी जंक्‍शन- बांद्रा टर्मिनस साप्‍ताहिक स्‍पेशल, बरौनी जंक्‍शन से 25 सितंबर 2025 से 09 अक्‍टूबर 2025 तक हर गुरुवार को चलेगी। ये ट्रेन गुरुवार को बरौनी जंक्‍शन से 12 बजकर 15 मिनट पर चलेगी, जबकि शनिवार को 06 बजकर 30 मिनट पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसका रतलाम आगमन शुक्रवार शाम 19 बजकर 25 मिनट पर होगा, जबकि प्रस्‍थान 10 मिनट बाद शाम 19 बजकर 35 मिनट पर होगा।