Puja Special Train : त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ के चलते होने वाली समस्याओं का निवारण करते हुए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसे समायोजित करने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित पश्चिम रेलवे रतलाम से होकर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराए पर किया जाएगा।
गाड़ी संख्या 09061/09062 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे चलाई जाएगी।
गाड़ी नंबर 09061 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल, बांद्रा टर्मिनस से 22 सितंबर 2025 से 06 अक्टूबर 2025 तक हर सोमवार को चलेगी। ये ट्रेन सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से रात 09 बजकर 20 मिनट पर चलेगी, जबकि बुधवार को शाम 07 बजकर 15 मिनट पर बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसका रतलाम आगमन मंगलवार को 06.40 बजे और प्रस्थान 06.50 बजे होगा।
इसी तरह गाड़ी नंबर 09062 बरौनी जंक्शन- बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल, बरौनी जंक्शन से 25 सितंबर 2025 से 09 अक्टूबर 2025 तक हर गुरुवार को चलेगी। ये ट्रेन गुरुवार को बरौनी जंक्शन से 12 बजकर 15 मिनट पर चलेगी, जबकि शनिवार को 06 बजकर 30 मिनट पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसका रतलाम आगमन शुक्रवार शाम 19 बजकर 25 मिनट पर होगा, जबकि प्रस्थान 10 मिनट बाद शाम 19 बजकर 35 मिनट पर होगा।
ये ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन थर्ड एसी, स्लीपर एवं अनारक्षित सामान्य श्रेणी कोच के साथ चलेगी।
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि, ट्रेन नंबर 09061 की बुकिंग 17 सितंबर 2025 यानी आज से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो गई है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।