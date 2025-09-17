Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

त्योहारी सीजन में रेलवे की सौगात, बांद्रा टर्मिनस से बरौनी जंक्‍शन के बीच चलेगी पूजा स्‍पेशल ट्रेन

Puja Special Train : भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के चलते पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है। इसके लिए पश्चिम रेलवे रतलाम से होकर साप्‍ताहिक स्‍पेशल ट्रेन का परिचालन स्‍पेशल किराए पर किया जाएगा।

रतलाम

Faiz Mubarak

Sep 17, 2025

Puja Special Train
रेलवे की सौगात (Photo Source- Patrika)

Puja Special Train : त्‍योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को अतिरिक्‍त भीड़ के चलते होने वाली समस्याओं का निवारण करते हुए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसे समायोजित करने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित पश्चिम रेलवे रतलाम से होकर साप्‍ताहिक स्‍पेशल ट्रेन का परिचालन स्‍पेशल किराए पर किया जाएगा।

गाड़ी संख्‍या 09061/09062 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जंक्‍शन साप्‍ताहिक स्‍पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे चलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

GRP का बड़ा एक्शन, चांदी के आभूषणों से भरा बैग पकड़ा, कीमत चौंका देगी
नर्मदापुरम
Itarsi GRP

देखें टाइमिंग

गाड़ी नंबर 09061 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जंक्‍शन साप्‍ताहिक स्‍पेशल, बांद्रा टर्मिनस से 22 सितंबर 2025 से 06 अक्‍टूबर 2025 तक हर सोमवार को चलेगी। ये ट्रेन सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से रात 09 बजकर 20 मिनट पर चलेगी, जबकि बुधवार को शाम 07 बजकर 15 मिनट पर बरौनी जंक्‍शन रेलवे स्‍टेशन पहुंचेगी। इसका रतलाम आगमन मंगलवार को 06.40 बजे और प्रस्‍थान 06.50 बजे होगा।

इसी तरह गाड़ी नंबर 09062 बरौनी जंक्‍शन- बांद्रा टर्मिनस साप्‍ताहिक स्‍पेशल, बरौनी जंक्‍शन से 25 सितंबर 2025 से 09 अक्‍टूबर 2025 तक हर गुरुवार को चलेगी। ये ट्रेन गुरुवार को बरौनी जंक्‍शन से 12 बजकर 15 मिनट पर चलेगी, जबकि शनिवार को 06 बजकर 30 मिनट पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसका रतलाम आगमन शुक्रवार शाम 19 बजकर 25 मिनट पर होगा, जबकि प्रस्‍थान 10 मिनट बाद शाम 19 बजकर 35 मिनट पर होगा।

इन स्टेशनों पर स्टॉप लेगी ट्रेन

ये ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और शाहपुर पटोरी स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन थर्ड एसी, स्‍लीपर एवं अनारक्षित सामान्‍य श्रेणी कोच के साथ चलेगी।

आज से बुकिंग शुरु

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि, ट्रेन नंबर 09061 की बुकिंग 17 सितंबर 2025 यानी आज से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो गई है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 03:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / त्योहारी सीजन में रेलवे की सौगात, बांद्रा टर्मिनस से बरौनी जंक्‍शन के बीच चलेगी पूजा स्‍पेशल ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.