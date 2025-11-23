Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

बड़ी खबर: बंद हो जाएगा हजारों लोगों का राशन, 6 महीने की मोहलत खत्म

MP News: रतलाम जिले में 40 हजार हितग्राहियों की ई-KYC अधूरी है। सरकार छह महीने से मौके दे रही है, लेकिन अब अगले माह से इनका राशन बंद होने की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

Nov 23, 2025

ration ban 40000 beneficiaries e-KYC deadline ratlam mp news

40000 beneficiaries e-KYC pending (फोटो- सोशल मीडिया)

Beneficiaries e-KYC Deadline:रतलाम जिले में अब भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन प्राप्त करने वाले 40 हजार ऐसे हितग्राही है जिन्होंने अब तक ई केवाईसी नहीं कराई है। सरकार जून से इन्हें राहत देते हुए आ रही हैं, लेकिन छह माह बाद भी करीब हजारों उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाई, इनका भी आगामी माह में राशन बंद हो सकता हैं। इसके पूर्व 1 जनवरी से 31 मई तक विभागीय स्तर पर ई केवाईसी नहीं कराने वाले 60 हजार उपभोक्ताओं के नाम कटे थे। (MP News)

40 हजार हितग्राहियों ने नहीं कराया ई-केवाईसी

जिले के करीब 9 लाख 75 हजार हितग्राही है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन में गेहूं, चावल, शक्कर, नमक उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 40 हजार हितग्राही अब भी ऐसे बचे हुए है जिन्होंने आज तक ई-केवाईसी नहीं करवाया हैं। सरकार छह माह से इन्हे ई केवाईसी कराने के लिए अवसर दे रही हैं, लेकिन जिन्होंने अब भी ईकेवाईसी नहीं करवाया, उनका आगामी माह में सरकार राशन बंद कर सकती हैं।

जिले में 10 लाख से अधिक थे हितग्राही

साल की शुरुआत में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत कार्डधारी 10 लाख 20 हजार से अधिक उपभोक्ता थे, जिनकी ई केवाईसी नहीं थी। जिन्होंने ई केवाईसी करवा ली, अब उन हितग्राहियों को राशन का लाभ मिल रहा हैं। अब तक जिन्होंने ई केवायसी नहीं करवाई, उनसे छह माह से हितग्राहियों से ई केवाईसी के लिए विभागीय अधिकारी के साथ ही दुकान संचालक आग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा जो अब भी नहीं करवा रहे हैं उनका राशन बंद हो सकता हैं। (MP News)

इनका कहना है…

जून से ई केवाईसी के लिए राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को आग्रह किया है जा रहा हैं, वे यह कार्य करवा लें, नहीं आएंगे तो आगामी माह में राशन बंद हो सकता हैं। जिले में अब भी 40 हजार उपभोक्ता है, जिनकी ई केवाईसी शेष हैं। नए पात्रता पर्ची वाले ई केवाइसी करवा भी रहे हैं और नई पर्चियां भी बन रही हैं। नोटिस वालों के भी जवाब अधिकांश आ गए हैं, जिन्होंने नहीं दिए उनका राशन बंद हो जाएगा।
आनंद गोले, जिला आपूर्ति अधिकारी

ये भी पढ़ें

बदल गई परीक्षा की डेट, अब 15 दिन लेट होंगे हाफ इयरली एग्जाम, नया शेड्यूल जारी
नर्मदापुरम
sir survey class 3rd to 8th midterm exam new timetable mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / बड़ी खबर: बंद हो जाएगा हजारों लोगों का राशन, 6 महीने की मोहलत खत्म

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन में किन्नरों की गुंडागर्दी, महिला के साथ की मारपीट, देखें वीडियो

ratlam
रतलाम

#Ratlam में कंजरों के दलालों पर शिकंजा कसना शुरू, दो दर्जन बाउंड ओवर किए

Crime News
रतलाम

समाधान योजना : 1952 उपभोक्ताओं को मिला 7.29 लाख की सरचार्ज माफी का लाभ

CM Mohan yadav
रतलाम

#Ratlam में राम नाम महिमा.. 108 साल बाद पत्रक पहुंचे अयोध्याधाम

ratlam news
रतलाम

BIG BREAKING : इंदौर-रतलाम वाया फतेहाबाद दोहरीकरण 1780 करोड़ में करेंगे पूरा

ratlam breaking news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.