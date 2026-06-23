रतलाम अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष बैंकिंग शिविर

रतलाम। जिला अभिभाषक संघ, रतलाम के सहयोग से एक विशेष शिविर का आयोजन पुराने जिला अभिभाषक संघ के पुराने हॉल परिसर में 24 जून को किया जा रहा हैं। यहां सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में अधिवक्ताओं को दो लाभ योजनाओं से जोड़ा जाएगा।



शिविर में अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मचारी संघ के सदस्यों के लिए एक विशेष बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों को वित्तीय समावेशन और विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।