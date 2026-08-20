रतलाम छात्रावास के नाराज छात्रों का कलेक्टोरेट में धरना

कलेक्टोरेट में धरने पर बैठे छात्रावास के छात्र

आनंद कालोनी स्थित छात्रावास के कई छात्र को मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छात्रों ने बताया कि 100 बच्चों के लिए 50 की ही व्यवस्था है। पलंग, वाशरूम की कमी है, गद्दे घर से लेकर आते हैं। छत से पानी टपकता है और पर्याप्त शिक्षक भी नहीं हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया। छात्रों को सरकारी वाहन से छात्रावास छुड़वाकर परेशानी भी अधिकारियों ने देखी।