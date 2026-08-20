रतलाम फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही, दो पटवारी निलंबित कामकाज ठप

पटवारी संवर्ग में भारी रोष एवं निराशा व्याप्त

संघ का कहना है कि ये सभी आदेश बिना किसी परीक्षण, आकलन एवं विश्लेषण के, दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी किए गए हैं, जिससे पटवारी संवर्ग में भारी रोष एवं निराशा व्याप्त है। संघ की मांग है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए उक्त निलंबन एवं वेतन कटौती के आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। संघ ने निर्णय किया है कि जब तक प्रशासन द्वारा उक्त आदेश निरस्त नहीं किए जाते, तब तक जिले के समस्त पटवारी अपने हल्का मुख्यालयों पर उपस्थित रहकर समस्त शासकीय कार्यों से विरत रहेंगे। इस अवधि में राजस्व संबंधी समस्त कार्य प्रभावित रहेंगे।