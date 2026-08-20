20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम : पानी पतासे के 20 रुपए के लिए चले लातघूसे

संत रविदास चौक पर चाट दुकानदार और ग्राहकों के बीच मारपीट, बीयर की बोतल से सिर फोड़ा, दोनों पक्षों ने थाने में दी शिकायत
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Kamal Singh

Aug 20, 2026

ratlam: kicks and punches fly over ₹20 worth of pani-patase

ratlam: kicks and punches fly over ₹20 worth of pani-patase

रतलाम. शहर के संत रविदास चौक क्षेत्र में बुधवार रात पानी पतासे के पैसों को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लातघूसे चलने लगे। इस घटना में चाट दुकानदार का बेटा और 2 ग्राहक घायल हो गए। दोनों पक्षों ने माणकचौक पुलिस थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी है।


पहला पक्ष : दुकानदार प्रवीण शर्मा का आरोप


ज्योति नगर संत रविदास चौक निवासी प्रवीण शर्मा ने बताया कि वह चमारिया नाका कार्नर पर "शर्मा चाट एवं बेकरी नाम से दुकान चलाते हैं। 19 अगस्त को रात करीब 11.10 बजे उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और पानी पतासे खाए। जब प्रवीण शर्मा ने पैसे मांगे तो उसने खुद को नाहरपुरा निवासी कुलदीप सिंह राठौर बताया और धमकाते हुए कहा अंकल पैसे लोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह चला गया। उसके पीछे ही दूसरा युवक आया जिसने अपना नाम गोलू बताया और कहा कि "मैं 6 महीने जेल काटकर आया हूं"। उसने भी पानी पतासे मांगे। पैसे मांगने पर दोनों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। बेटा आया तो उसे भी पीटा इसी दौरान प्रवीण का बेटा रजत घर से बाहर आया। कुलदीप सिंह और गोलू ने रजत के साथ लात-घूसों से मारपीट की। आरोप है कि गोलू ने हाथ में ली हुई बीयर की बोतल से रजत के सिर के पीछे वार किया जिससे खून निकल आया।

सीने पर काट लिया

कुलदीप ने रजत के दाहिने सीने पर काट लिया और पेट में भी चोट पहुंचाई। बीच-बचाव करने आई प्रवीण की पत्नी पुष्पा शर्मा और मां रुक्मणि बाई को भी चोटें आईं। प्रवीण शर्मा अपने बेटे रजत को लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे जहां रजत को भर्ती किया गया है। प्रवीण का भी इलाज चला।

--

दूसरा पक्ष : ग्राहक कुलदीप सिंह का आरोप

नाहरपुरा निवासी कुलदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और उसका दोस्त शेलेन्द्र उर्फ गोलू पिता देवीलाल परिहार पानी पतासे लेने संत रविदास चौक गए थे। पैसे देने के बाद दुकानदार रजत पिता प्रवीण शर्मा ने क्यूआर स्कैनर पर पैसे डालने की बात को लेकर बहस शुरू कर दी और मां-बहन की गाली दी। मना करने पर रजत ने हाथ-थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी।

बीयर की बोतल से मारा

बीच-बचाव करने आए गोलू के सिर और चेहरे पर रजत ने बीयर की बोतल मार दी जिससे खून निकल आया। कुलदीप, गोलू को लेकर सरकारी अस्पताल गया। कुलदीप ने कहा कि उसे चोट नहीं आई इसलिए उसने इलाज नहीं कराया। जाते समय रजत ने धमकी दी आइंदा दुकान पर आए तो जान से खत्म कर दूंगा।

रतलाम मंडी में प्याज की बंपर आवक, महू-नीमच रोड जाम

ये भी पढ़ें
ratlam mandi news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 09:55 pm

Published on:

20 Aug 2026 09:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम : पानी पतासे के 20 रुपए के लिए चले लातघूसे

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ratlam News: रक्षाबंधन पर रेलवे की सौगात, 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

indian railway
रतलाम

रतलाम में बिजली तार चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

Electricity theft news ratlam
रतलाम

रतलाम मंडी में प्याज की बंपर आवक, महू-नीमच रोड जाम

ratlam mandi news
रतलाम

Ratlam News: खरीदने के 18 दिन बाद ई-स्कूटी में विस्फोट, मां और दो बेटियां झुलसीं

ratlam e scooty blast
रतलाम

दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्त करने का आदेश जारी

ratlam breaking news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.