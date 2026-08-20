रतलाम : पानी पतासे के 20 रुपए के लिए चले लातघूसे



ज्योति नगर संत रविदास चौक निवासी प्रवीण शर्मा ने बताया कि वह चमारिया नाका कार्नर पर "शर्मा चाट एवं बेकरी नाम से दुकान चलाते हैं। 19 अगस्त को रात करीब 11.10 बजे उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और पानी पतासे खाए। जब प्रवीण शर्मा ने पैसे मांगे तो उसने खुद को नाहरपुरा निवासी कुलदीप सिंह राठौर बताया और धमकाते हुए कहा अंकल पैसे लोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह चला गया। उसके पीछे ही दूसरा युवक आया जिसने अपना नाम गोलू बताया और कहा कि "मैं 6 महीने जेल काटकर आया हूं"। उसने भी पानी पतासे मांगे। पैसे मांगने पर दोनों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। बेटा आया तो उसे भी पीटा इसी दौरान प्रवीण का बेटा रजत घर से बाहर आया। कुलदीप सिंह और गोलू ने रजत के साथ लात-घूसों से मारपीट की। आरोप है कि गोलू ने हाथ में ली हुई बीयर की बोतल से रजत के सिर के पीछे वार किया जिससे खून निकल आया।