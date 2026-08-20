Ratlam News: रक्षाबंधन पर रेलवे की सौगात, 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

raksha bandhan special trains 2026 indian railway, ट्रेन की फाइल तस्वीर (Source- Patrika)
Ratlam Railway Special Trains 2026: रक्षाबंधन के त्योहार पर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मध्यप्रदेश के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष किराये पर संचालित 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे पुनः विस्तारित किए गए हैं। इसके साथ ही बांद्रा टर्निनस-बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन करने का फैसला लिया है। ये सभी ट्रेनें मध्यप्रदेश के रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरती हैं जिसके कारण रतलाम रेल मंडल के यात्रियों को इनके संचालन से विशेष लाभ होगा।
ट्रेन संख्या 04712/04711 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल को नियमित ट्रेन संख्या 14712/14711 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 14712 बांद्रा टर्मिनस–
बीकानेर एक्सप्रेस 27 अगस्त 2026 से प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से 19:25 बजे प्रस्थान कर रतलाम मंडल के रतलाम (05.40/05.50 शुक्रवार), नागदा (06.43/06.45 शुक्रवार) होते हुए अगले दिन 23.55 बजे बीकानेर पहुंचेगी।। इसी प्रकार 14711 बीकानेर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 26 अगस्त 2026 से प्रत्येक बुधवार को बीकानेर से 13:30 बजे प्रस्थान कर रतलाम मंडल के नागदा (04:13/04:15 गुरुवार), एवं रतलाम (04:50/05:00 गुरुवार) होते हुए अगले दिन 15:50 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, रींगस, सीकर, फतेहपुर शेखावाटी, चूरू, रतनगढ़, राजलदेसर और श्री डूंगरगढ़ स्टेशनों पर ठहरेगी।
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