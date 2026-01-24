Ratlam मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मरीज के पेट से निकाली तिल्ली की गठान

मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार महिला मरीज गंगा बाई पति दिनेश (40) निवासी उणी जावरा को पेट में सूजन की समस्या थी। हर दिन उसकी समस्या बढ़ती जा रही थी। खाने-पीने में भी समस्या होने लगी तो महिला की हालत गिरने लगी थी। महिला के परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पिछले दिनों आए। डॉक्टरों ने प्रारंभिक परीक्षण के बाद भर्ती कर लिया। जांचे कराई पेट में तिल्ली की गठान का पता चला।