योजना का लाभ देने में लापरवाही बरतने पर #Ratlam नगर निगम उपायुक्त निलंबित

किरण टाकीज क्षेत्र निवासी मधुसुदन अग्रवाल ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी कि जवाहर नगर निवासी मीना मिश्रा पति स्व. मथुरानाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के तहत अक्टूबर 2024 तक पेंशन मिलती रही। इसके बाद पेंशन बंद कर दी गई। फिर से पेंशन चालू करवाने के लिए शिकायत की तो नगर निगम महिला के पति का आधार कार्ड और वोटर आईडी मांग लिया। जबकि महिला के पति की मृत्यु 1985 में ही हो चुकी थी। इसलिए उनके आधार और वोटर आईडी की आवश्यकता ही नहीं थी। समीक्षा में पाया कि पोर्टल पर मृतक के जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेजों की जरुरत नहीं होने के बाद भी इन्हें मांगा गया था।