Ratlam News : आयुर्वेदिक और हर्बल सैनिटाइजर निर्माण का लाइसेंस था अभिजीत के पास

एनसीबी की टीम ने रविवार को ही दोनों को हिरासत में लेकर रतलाम कोर्ट में पेश किया था। यहां से उन्हें 22 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया था। दीपावली का त्योहार होने की वजह से भी बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। रिमांड अवधि खत्म होने से पहले तक इन दोनों से कोई महत्वपूर्ण सुराग या कोई और पुख्ता जानकारी मिल सकती है। इन्हें 22 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाना है। एनसीबी सूत्रों की माने तो कोर्ट से एनसीबी इन्हें दोबारा रिमांड पर मांगने की तैयारी कर रही है। वजह यह है कि इन दोनों ने अभी तक की पूछताछ में कुछ खास नहीं बताया है।