पत्रिका हरित प्रदेश अभियान, त्रिवेणी रोपण

भाई-बहन पहाड़ी पर 111 त्रिवेणी वन रोपण

हरियाली अमावस्या पर शिवगढ़ रोड भाई-बहन पहाड़ी में त्रिवेणी वन रोपण अभियान की शुरुआत की गई। पद्मश्री महेश शर्मा मुख्य आतिथ्य में 111 त्रिवेणी (वट, पीपल और नीम) का रोपण किया। जहां 300 से अधिक समाजजन उपस्थित रहे। अभियान समिति अध्यक्ष अशोक पाटीदार ने त्रिवेणी के अध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, बल्कि वन निर्माण और प्रकृति संरक्षण का दीर्घकालीन संकल्प है। पद्मश्री शर्मा ने कहा कि मनुष्य स्वयं प्रकृति का अभिन्न स्वरूप है, उन्होंने समाज से संगठित होकर कार्य करने और जन्मदिन जैसे शुभ अवसरों पर त्रिवेणी रोपण करने का आह्वान किया। निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य विशोकानंद भारती ने उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना और उनका संवर्धन करना परमात्मा के विराट स्वरूप की सेवा है। हार्टफुलनेस संस्था के जोनल कोऑर्डिनेटर संजय खंडेलवाल ने संस्था के उद्देश्यों की जानकारी दी। अंत में, सभी अतिथियों और समाजजनों ने मिलकर त्रिवेणी वन रोपण का शुभारंभ किया। उपस्थित लोगों ने अभियान की सराहना करते हुए भविष्य में भी त्रिवेणी रोपण का संकल्प किया। प्रीतेश गादिया ने आभार माना।



गायत्री परिवार ने रोपे 51 पौधे

अखिल विश्व गायत्री परिवार संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षगंगा महाभियान अन्तर्गत ग्राम धराड़ स्थित महाकाल मंदिर परिसर में दो त्रिवेणी बरगद, पीपल एवं नीम सहित अशोक, जामुन, आंवला आदि के कुल 51 पौधे रोपे गए। यज्ञाचार्य नरेंद्र पाठक ने पौधों का पूजन एवं तरुपुत्र रोपण संस्कार कराकर संरक्षण और संवर्धन का संकल्प करवाया। इस मौके पर जिला समन्वयक दामोदर शर्मा, मुख्य न्यासी पातीराम शर्मा, प्रदीप गुप्ता, सरपंच विक्रमसिंह राठौर, विवेक चौधरी, विकास शैैवाल, प्रतिमा शैवाल, महाकाल समिति अध्यक्ष राजाराम पाटीदार सहित अनेक लोग सहभागी रहे।