समाधान योजना : 1952 उपभोक्ताओं को मिला 7.29 लाख की सरचार्ज माफी का लाभ

रतलाम. सरकार की ओर बकाया वसूली के लिए शुरू की गई समाधान योजना के लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हो रही है। योजना को शुरू हुए 20 दिन हो गए हंैं। इसमें विभाग ने 1952 उपभोक्ताओं को 7.29 लाख रुपए की सरचार्ज का लाभ मिला है। इनसे बिजली कंपनी ने 62 लाख से अधिक की बकाया राशि वसूली है।
समाधान योजना के तहत बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जिले में प्रतिदिन औसत 3 लाख 11 हजार से अधिक की प्रतिदिन वसूली कर रहे हैं। इससे प्रतिदिन 98 उपभोक्ताओं को 36 हजार से अधिक के सरचार्ज का लाभ मिल चुका है।जिले के विभिन्न श्रेणियों के एक लाख 60 हजार उपभोक्ताओं पर 83.73 करोड़ रुपए बकाया हैं। अगर सभी उपभोक्ता राशि जमा करा दें तो उन्हें 11.79 करोड़ की माफी का लाभ मिलेगा।
ग्रामीण पहले व आलोट दूसरे नंबर पर
समाधान योजना के तहत अभी तक रतलाम ग्रामीण संभाग तीनों सेक्टर में सबसे आगे हैं। रतलाम ग्रामीण संभाग ने 1038 उपभोक्ताओं से 29.83 लाख रुपए वसूले हैं। उपभोक्ताओं को अधिभार में 4.12 लाख की छूट प्रदान की है। आलोट संभाग 341 उपभोक्ताओं से 12.30 लाख वसूल कर दूसरे नंबर पर है। अधिभार छूट में तीसरे नंबर पर है।
अधिभार छूट में दूसरे नंबर पर
रतलाम शहर संभाग उपभोक्ताओं के मामले में चौथे, वसूली में तीसरे व अधिभार में छूट में दूसरे स्थान पर है। जावरा उपभोक्ताओं के मामले में तीसरे, राशि वसूली में व अधिभार छूट में चौथे स्थान पर है।
योजना का लाभ दिलाने कर रहे प्रेरित
समाधान योजना का लाभ अधिक सेअधिक उपभोक्ताओं को दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। विभिन्न स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
एमके जैन, सहायक यंत्री, मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी रतलाम वृत्त।
संभाग उपभोक्ता अभी तक वसूली (लाख में) अधिभार में छूट
रतलाम शहर 251 12.25 1.57 लाख
रतलाम ग्रामीण 1038 29.83 4.12 लाख
जावरा 322 8.30 0.55 लाख
आलोट 341 12.30 1.04 लाख
