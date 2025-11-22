समाधान योजना : 1952 उपभोक्ताओं को मिला 7.29 लाख की सरचार्ज माफी का लाभ

समाधान योजना के तहत बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जिले में प्रतिदिन औसत 3 लाख 11 हजार से अधिक की प्रतिदिन वसूली कर रहे हैं। इससे प्रतिदिन 98 उपभोक्ताओं को 36 हजार से अधिक के सरचार्ज का लाभ मिल चुका है।जिले के विभिन्न श्रेणियों के एक लाख 60 हजार उपभोक्ताओं पर 83.73 करोड़ रुपए बकाया हैं। अगर सभी उपभोक्ता राशि जमा करा दें तो उन्हें 11.79 करोड़ की माफी का लाभ मिलेगा।