कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

Congres Leader Passed: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक का निधन होने के बाद पार्टी में शोक की लहर है। पूर्व विधायक लाहलिंग देवदा का 70 साल की उम्र में इलाज के दौरान अस्पताल में शुक्रवार शाम को निधन हो गया था जिसके बाद शनिवार को उनके पैतृक गांव छावनी भाभर में किया गया। लाहलिंग देवदा को घर के बाहर टहलते वक्त बाइक ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले रतलाम और फिर गुजरात के बड़ोदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।