कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

Senior Congress Leader Lahling Devda Passed away
Congres Leader Passed: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक का निधन होने के बाद पार्टी में शोक की लहर है। पूर्व विधायक लाहलिंग देवदा का 70 साल की उम्र में इलाज के दौरान अस्पताल में शुक्रवार शाम को निधन हो गया था जिसके बाद शनिवार को उनके पैतृक गांव छावनी भाभर में किया गया। लाहलिंग देवदा को घर के बाहर टहलते वक्त बाइक ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले रतलाम और फिर गुजरात के बड़ोदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
परिजन ने बताया कि लाहलिंद देवदा बुधवार (5 नवंबर) की शाम 6.30 बजे अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक पर दो लोग सवार थे। टक्कर से गंभीर घायल होने पर परिजन पहले रतलाम प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आए। इसके बाद गुरुवार रात वड़ोदरा लेकर गए थे जहां शुक्रवार शाम को उनका निधन हो गया। पुलिस ने देवदा को टक्कर मारने वाली बाइक और बाइक चालक को हिरासत में ले लिया है।
लाहलिंग देवदा रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से साल 1993-1998 तक विधायक रहे। वो मूलत: बाजना के छावनी भाभर के रहने वाले थे। साल 1993 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री प्रभुदयाल गेहलोत का टिकिट काटकर लाहलिंद देवदा को टिकट दिया था और उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल की थी। साल 1998 में भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था लेकिन तब वह निर्दलीय प्रभुदयाल गहलोत से चुनाव हार गए थे। लाहलिंग देवदा की गिनती एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के करीबी नेताओं में होती थी।
