राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत SI मदनलाल निनामा को अंतिम विदाई, शिप्रा में डूबने से हुआ निधन

SI Madanlal Ninama :मध्य प्रदेश के उज्जैन में शहर से गुजरने वाली शिप्रा नदी के पुल से शनिवार रात वाहन समेत नदी में गिरे तीन पुलिसकर्मियों में से अबतक थाना प्रभारी अशोक शर्मा और सब इंस्पेक्टर मदनलाल निनामा का निधन हो गया है। टीआई का शव रविवार सुबह तो वहीं, एसआई का शव सोमवार शाम को नदी से रेस्क्यू किया जा सका। जबकि, एक महिला आरक्षक आरती पाल को अबतक तलाश किया जा रहा है। इधर, एसआई मदनलाल का मंगलवार सुबह उनके गृहनगर रतलाम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है।