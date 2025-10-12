रिकॉर्ड तोड़ बढ़े ‘चांदी के सिक्के’ के रेट, 900 वाला सिक्का मिलेगा 1700 में…

Gold Rate: त्योहारी सीजन में सोन-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। सोना महंगा होने से खरीदारी का ट्रेंड बदल गया है। लोग अब जेवरात के बजाय 24 कैरेट (शुद्ध सोने) सोने पर या फिर लाइटवेट ज्वेलरी जोर दे रहे हैं। इधर चांदी भी रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में बाजार में प्योर चांदी की शार्टेज आ गई है। बाजार में कोई चांदी के दाम बताने व बुकिंग करने को तैयार नहीं है। इससे चांदी के आभूषण बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय बाजार में सोना 127700 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 165300 रुपए प्रति किलो रही।