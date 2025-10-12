रिकॉर्ड तोड़ बढ़े ‘चांदी के सिक्के’ के रेट, 900 वाला सिक्का मिलेगा 1700 में…

(सोर्स: सोशल मीडिया)
Gold Rate: त्योहारी सीजन में सोन-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। सोना महंगा होने से खरीदारी का ट्रेंड बदल गया है। लोग अब जेवरात के बजाय 24 कैरेट (शुद्ध सोने) सोने पर या फिर लाइटवेट ज्वेलरी जोर दे रहे हैं। इधर चांदी भी रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में बाजार में प्योर चांदी की शार्टेज आ गई है। बाजार में कोई चांदी के दाम बताने व बुकिंग करने को तैयार नहीं है। इससे चांदी के आभूषण बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय बाजार में सोना 127700 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 165300 रुपए प्रति किलो रही।
वर्ष 2024 में दस ग्राम चांदी के सिक्का 900 रुपए था। अब इस साल दाम बढकऱ 1700 रुपए हो गए हैं। इस तरह से 800 रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई है। सराफा व्यवसायियों का कहना है कि चांदी भी महंगी होने से अब बर्तन और भगवान की मूर्तियां के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में इस वर्ष पांच ग्राम के सोने के सिक्के का चलन बढ़ेगा।
सराफा कोराबारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं इसको देखते हुए बदलाव आया है। लोग जिनके पास पुराने सोने के जेवर रखे हैं।वे उस सोने को लेकर आ रहे है। उसी से दूसरे नई डिजाइन में गहने बनवा रहे हैं।
सराफा एसोसिएशन केअध्यक्ष झमक भरगट ने बताया कि दोनों धातुओं के दाम बढऩे से मध्यम वर्ग व व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ी है। जहां ऊंचे भाव में शुद्ध सोना-चांदी नहीं मिल रहा है। इससे ग्राहकों को आभूषण देने में परेशानी आ रही है। इधर मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति से भाव ज्यादा हो गए है। इससे उनकी जेब पर भार बढ़ गया है।
साल- 1950-60
रेट- 99-111 रुपए
साल- 1961-70
रेट-119-184 रुपए
साल- 1971-80
रेट-193-1,330 रुपए
साल- 1981-90
रेट-1,800-3,200 रुपए
साल- 1991-2000
रेट-3,466-4,400 रुपए
साल- 2001-2010
रेट-4,300-18,500 रुपए
साल- 2011-2020
रेट-26,400-48,631 रुपए
साल- 2021-2025
रेट-50,045- 1,27,000 रुपए
