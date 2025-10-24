भावांतर योजना में सोयाबीन बिक्री, किसान रखें इन 4 खास बात का ध्यान

Bhavantar Yojana (फोटो सोर्स : AI)
रतलाम. सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत सोयाबीन की खरीबी जिले के मंडियों में आज से शुरू होकर 15 जनवरी तक की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए जिले के 39800 के करीब किसानों ने पंजीयन करवाए है। नीलामी प्रक्रिया 10.15 बजे मुहूर्त में शुरू कर दी जाएगी। खरीदी नीलामी प्रक्रिया के दौरान निगरानी के लिए भारसाधक अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। भावांतर योजना में सोयाबीन बिक्री से पहले किसानों को 4 खास बात का ध्यान रखना जरूरी होगा।
गुरुवार दोपहर भारसाधक अधिकारी आर्ची हरित, मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर आदि मंडी कर्मचारियों ने 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीदी की तैयारी के संबंध में कर्मचारियों की बैठक ली। इसके बाद मंडी क्षेत्र का भ्रमण कर पानी, प्लेटफार्म सीसीटीवी कैमरे, साफ-सफाई, नीलामी प्रक्रिया, केटिंन, विश्राम ग्रह पहुंचकर संबंधित कर्मचारियों को व्यवस्था दुरस्त करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सहायक निरीक्षक राजेंद्र व्यास, अनिल भूूरिया आदि भी मौजूद रहे।
इनका कहना है
मंडी में खरीदी की पूरी तैयारी हो चुकी हैं, प्रशासनिक अमले की रहेगी। जिले की पांच मंडियों में खरीदी होना है 39800 किसानों के पंजीयन हैं। किसान के मंडी गेट पास के दौरान ही भावांतर योजना का पंजीयन नंबर मिल जाएगा। भावांतर की समस्त राशि किसान के खाते में जमा होगी, व्यापारी भी नकद किसान को भुगतान नहीं कर पाएगा। भावांतर के अंतर की राशि 15 दिन बाद खाते में डाली जाएगी।
लक्ष्मी भंवर, सचिव, कृषि उपज मंडी
किसान इन बातों का रखें ध्यान
किसानों को भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए सोयाबीन विक्रय करने के लिए मंडी गेट पर प्रवेश जारी कराते समय वाहन क्रमांक एवं वाहन का प्रकार की प्रविष्टि कराना अनिवार्य होगा। किसान सोयाबीन भावांतर की पंजीयन की छाया प्रति, कृषक के आधार कार्ड की छायाप्रति, वाहन क्रमांक अनिवार्य लाना होगा। अपने वाहन पर क्रमांक अंकित नहीं होने की दशा में आरसी बुक की छायाप्रति साथ में लाए, ताकि असुविधा न हो।
छप्पन भोग-आरती कर मुहूर्त की नीलामी
कृषि उपज मंडी महू-नीमच रोड पर रतलाम मंडी व्यापारी संघ की ओर से दीपावली मुहूर्त शुक्रवार सुबह छप्पन भोग लगाकर आरती 9.50 बजे की जाएगी। इसके बाद नीलामी मुहूर्त 10.15 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में अतिथि एसडीएम डॉ. आर्ची हरित, मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर रहेगी।
