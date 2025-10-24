भावांतर योजना में सोयाबीन बिक्री, किसान रखें इन 4 खास बात का ध्यान



रतलाम. सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत सोयाबीन की खरीबी जिले के मंडियों में आज से शुरू होकर 15 जनवरी तक की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए जिले के 39800 के करीब किसानों ने पंजीयन करवाए है। नीलामी प्रक्रिया 10.15 बजे मुहूर्त में शुरू कर दी जाएगी। खरीदी नीलामी प्रक्रिया के दौरान निगरानी के लिए भारसाधक अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। भावांतर योजना में सोयाबीन बिक्री से पहले किसानों को 4 खास बात का ध्यान रखना जरूरी होगा।