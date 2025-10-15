दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09727 जयपुर-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल जयपुर से 17 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे चलेगी और शनिवार को रात्रि 1.30 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी। रतलाम मंडल में यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ में शाम 6.40/6.50, नीमच रात 8.18/8.20, मंदसौर 9.20/9.22, रतलाम रात 11/11.10 एवं इंदौर 1.00/1.05 स्टेशन पर ठहरेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09728 डॉ. आंबेडकर नगर-जयपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को डॉ. अंबेडकर नगर से सुबह 5.20 बजे चलेगी और उसी दिन शाम 6.10 बजे जयपुर पहुंचेगी। मंडल में इंदौर सुबह 5.45/5.50, रतलाम 8.00/8.10, मंदसौर 9.40/9.42, नीमच 10.40/10.42 एवं चित्तौड़गढ़ 11.35/11.40 पर ठहराव होगा।