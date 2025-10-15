Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

special train: डॉ. आंबेडकर नगर से जयपुर के लिए 3-3 फेरे चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन...।

less than 1 minute read

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Oct 15, 2025

train

train file photo

special train: आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मध्यप्रदेश व राजस्थान के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है और उसका टाइम टेबिल भी जारी कर दिया गया है। तलाम रेल मंडल के डॉ. आंबेडकर नगर से जयपुर के बीच ये स्पेशल ट्रेन 3-3 फेरे चलाई जाएगी जिससे त्यौहारों के समय में यात्रियों को सुविधा होगी। स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबिल और किन किन स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा पूरी जानकारी निम्नानुसार है।

स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबिल

ट्रेन नंबर 09727 जयपुर-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल जयपुर से 17 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे चलेगी और शनिवार को रात्रि 1.30 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी। रतलाम मंडल में यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ में शाम 6.40/6.50, नीमच रात 8.18/8.20, मंदसौर 9.20/9.22, रतलाम रात 11/11.10 एवं इंदौर 1.00/1.05 स्टेशन पर ठहरेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09728 डॉ. आंबेडकर नगर-जयपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को डॉ. अंबेडकर नगर से सुबह 5.20 बजे चलेगी और उसी दिन शाम 6.10 बजे जयपुर पहुंचेगी। मंडल में इंदौर सुबह 5.45/5.50, रतलाम 8.00/8.10, मंदसौर 9.40/9.42, नीमच 10.40/10.42 एवं चित्तौड़गढ़ 11.35/11.40 पर ठहराव होगा।

इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम एवं इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन एलएचबी कोच रेक से संचालित होगी, जिसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 10:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी पिकअप, मौके पर ड्राइवर की मौत

रतलाम

नौकरी करने के लिए गुजरात जा रहे मजदूरों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

mp news
रतलाम

पेंशनरों को 58% मिले ‘महंगाई राहत’, नवंबर में होगा बड़ा शंखनाद

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

आलू चिप्स के पैकेट में पंजाब जा रही थी 1500 किलो अफीम, एमपी में फिल्मी स्टाइल में पकड़ाई

Opium Smuggling
रतलाम

रिकॉर्ड तोड़ बढ़े ‘चांदी के सिक्के’ के रेट, 900 वाला सिक्का मिलेगा 1700 में…

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.