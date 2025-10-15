दीपावली पर यात्रियों को रेलवे की सौगात, जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

train file photo
special train: आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मध्यप्रदेश व राजस्थान के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है और उसका टाइम टेबिल भी जारी कर दिया गया है। तलाम रेल मंडल के डॉ. आंबेडकर नगर से जयपुर के बीच ये स्पेशल ट्रेन 3-3 फेरे चलाई जाएगी जिससे त्यौहारों के समय में यात्रियों को सुविधा होगी। स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबिल और किन किन स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा पूरी जानकारी निम्नानुसार है।
ट्रेन नंबर 09727 जयपुर-डॉ. आंबेडकर नगर स्पेशल जयपुर से 17 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे चलेगी और शनिवार को रात्रि 1.30 बजे डॉ. आंबेडकर नगर पहुंचेगी। रतलाम मंडल में यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ में शाम 6.40/6.50, नीमच रात 8.18/8.20, मंदसौर 9.20/9.22, रतलाम रात 11/11.10 एवं इंदौर 1.00/1.05 स्टेशन पर ठहरेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09728 डॉ. आंबेडकर नगर-जयपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को डॉ. अंबेडकर नगर से सुबह 5.20 बजे चलेगी और उसी दिन शाम 6.10 बजे जयपुर पहुंचेगी। मंडल में इंदौर सुबह 5.45/5.50, रतलाम 8.00/8.10, मंदसौर 9.40/9.42, नीमच 10.40/10.42 एवं चित्तौड़गढ़ 11.35/11.40 पर ठहराव होगा।
यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम एवं इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन एलएचबी कोच रेक से संचालित होगी, जिसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे।
