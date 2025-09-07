लव की नई परिभाषा, क्यों Gen Z हो रही है ‘Contra Dating’की दीवानी

Contra Dating Trend: आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और जिंदगी जीने का नजरिया दिन-ब-दिन बदलता जा रहा है। हर रिश्ते के अलग-अलग मायने हो गए हैं खासकर जब बात लव रिलेशनशिप्स की हो।आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के ब्रेकअप ट्रेंड्स और लव ट्रेंड्स वायरल होते रहते हैं, जिनकी अपनी अलग परिभाषा होती है। इन्हीं में से एक नया डेटिंग ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है 'Contra Dating'।आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर यह नया ट्रेंड है क्या? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है यह 'कॉन्ट्रा डेटिंग' और क्यों युवाओं में इसका क्रेज बढ़ रहा है, तो पूरी पढ़िए यह खास रिपोर्ट।