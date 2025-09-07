Patrika LogoSwitch to English

रिलेशनशिप

लव की नई परिभाषा, क्यों Gen Z हो रही है ‘Contra Dating’की दीवानी

Contra Dating: आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के ब्रेकअप ट्रेंड्स और लव ट्रेंड्स वायरल होते रहते हैं, जिनकी अपनी अलग परिभाषा होती है। इन्हीं में से एक नया डेटिंग ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है 'Contra Dating' जाने क्या है ये नया डेटिंग ट्रेंड।

भारत

MEGHA ROY

Sep 07, 2025

Dating Tips,how to find the right partner,date outside your type,contra dating,
New dating trend contra dating explained|फोटो सोर्स- Freepik

Contra Dating Trend: आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और जिंदगी जीने का नजरिया दिन-ब-दिन बदलता जा रहा है। हर रिश्ते के अलग-अलग मायने हो गए हैं खासकर जब बात लव रिलेशनशिप्स की हो।आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के ब्रेकअप ट्रेंड्स और लव ट्रेंड्स वायरल होते रहते हैं, जिनकी अपनी अलग परिभाषा होती है। इन्हीं में से एक नया डेटिंग ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है 'Contra Dating'।आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर यह नया ट्रेंड है क्या? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है यह 'कॉन्ट्रा डेटिंग' और क्यों युवाओं में इसका क्रेज बढ़ रहा है, तो पूरी पढ़िए यह खास रिपोर्ट।

Relationship Trend: आखिर लोग अपना टाइप क्यों चुनते हैं?

अक्सर हम रिश्तों में वही तलाशते हैं जो हमें सुरक्षित और सहज महसूस कराए। मतलब, जिनकी सोच, रुचियां या बैकग्राउंड हमारे जैसे हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के लोग हमारे लिए ‘कम्फर्ट ज़ोन’ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कई बार यही पैटर्न हमें सीमित कर देता है और असली कनेक्शन तक पहुंचने से रोक देता है।

Contra Dating क्या है?

Contra Dating का मतलब है अपने तय टाइप से बाहर निकलकर नए लोगों को जानने का साहस करना। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी पसंद वाकई आपकी जरूरत है या फिर सिर्फ़ आदत और सामाजिक कंडीशनिंग का असर। खासकर भारत जैसे देश में, जहां रिश्तों पर परिवार, संस्कृति और समाज की छाप गहरी होती है, वहां Contra Dating नए नज़रिए और अनुभवों का दरवाजा खोलती है।

Gen Z क्यों कर रही है इसे पसंद?

Gen Z रिश्तों को लेकर ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है। यह पीढ़ी सिर्फ़ बैकग्राउंड, भाषा या स्टेटस देखकर पार्टनर नहीं चुनना चाहती। उनके लिए असली मायने रखता है कनेक्शन और इमोशनल ग्रोथ। Contra Dating उन्हें उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मौका देती है, जहां वे नए विचारों और जीवनशैली से रूबरू हो सकते हैं।

Contra Dating के फायदे

नया अनुभव: अलग सोच वाले लोगों के साथ जुड़ने से जीवन में नए रंग जुड़ते हैं।

सीखने का मौका: रिश्तों के जरिए आप अलग नजरिए और संस्कृतियों से सीखते हैं।

खुद की खोज: हो सकता है आपका असली टाइप वही न हो, जो आप सोचते रहे हों।

लेकिन चुनौतियां भी हैं

हर नए ट्रेंड की तरह इसमें भी रिस्क है। समाज या परिवार की अपेक्षाएं कई बार दबाव डाल सकती हैं। साथ ही, पूरी तरह अलग सोच वाले इंसान से तालमेल बैठाना आसान नहीं होता। मगर अगर इसे ईमानदारी और खुलेपन के साथ अपनाया जाए, तो यह रिश्तों को एक गहराई दे सकता है।

Contra Dating की कैसे करें शुरुआत?

  • अपने ‘टाइप’ को पहचानें और देखें कहां आप लचीलापन दिखा सकते हैं।
  • डेटिंग ऐप्स या सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर अपने फिल्टर थोड़ा खुला रखें।
  • सबसे जरूरी—खुद को मौका दें। कभी-कभी वही इंसान आपके लिए सही साबित होता है, जिसे आपने पहले नजरअंदाज कर दिया हो।

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Sept 2025 04:50 pm

Published on:

07 Sept 2025 04:44 pm

लव की नई परिभाषा, क्यों Gen Z हो रही है 'Contra Dating'की दीवानी

