लाइफस्टाइल

Black Cat Boyfriends: गोल्डन रिट्रीवर नहीं, अब लड़कियों को पसंद आ रहे हैं ‘ब्लैक कैट’ बॉयफ्रेंड!

Black cat Boyfriend Meaning: आजकल Gen Z के बीच अलग-अलग डेटिंग ट्रेंड चल रहे हैं। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड की पसंद पर नया ट्रेंड वायरल हुआ है। इस ट्रेंड का नाम ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 07, 2025

क्या है ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड? (Image Source: ChatGPT)

Black Cat Boyfriend Vs Golden Retriever: आजकल के जमाने में नए-नए डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में सुनने को मिलता है। Gen Z कभी रिलेशनशिप को लेकर तो कभी बॉयफ्रेंड की पसंद को लेकर नए ट्रेंड को फॉलो करती है। हा ही में बॉयफ्रेंड की पसंद को लेकर नया ट्रेंड सामने आयाा है। इसमें लड़कियां बताती हैं कि उनकी पसंद अब गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि, ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड्स है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

कौन होते हैं गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड? (Who Are Golden Retriever Boyfriend)

गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड वो होते हैं जो प्यारी सी मुस्कान, भव्य हाव-भाव, अटूट वफादारी दिखाते हैं। ऐसे लड़के जो फूलों के साथ आते हैं, परियों की रोशनी में अपने प्यार का इजहार करते हैं। इन्हें प्यार करना आसान है, इनके लिए झुकना भी सुरक्षित बताया गया है। यानी की एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो पूरी तरह से कहानियों वाला राजकुमार हो। गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड को लड़कियों का ड्रीम पार्टनर माना जाता था। लेकिन अब लड़कियां थोड़ा स्पेस, रहस्य और थोड़ा इमोशनल डेप्थ चाहती हैं।

कौन होते हैं ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड (Who Are Blackcat Boyfriends)

काली बिल्ली वाला बॉयफ्रेंड एक पहेली है। वह न तो शोर मचाता है और न ही बहुत ज्यादा प्यार जताते हैं। उसका प्यार जानबूझकर, शांत और समय के साथ जीतने वाला होता है। वह सुरक्षात्मक है, अक्सर गलत समझा जाता है, और उसकी परतें धीरे-धीरे खुलती हैं। आज की लड़कियां सिर्फ लव नहीं चाहतीं। वे चाहती हैं साइलेंस में गहराई, और स्पेस में प्यार। और यही वजह है कि ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड्स नई जनरेशन की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।

सोशल मीडिय पर वायरल ट्रेंड (Viral Social Media Trend)

TikTok, Instagram और Pinterest जैसे प्लेटफॉर्म पर #BlackCatBoyfriend टर्म तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया कि अब लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद कर रही हैं जो उन्हें,

  • शांति से उन्हें समझते हैं
  • जरूरत से ज्यादा अटेंशन नहीं देते, लेकिन लापरवाह भी नहीं होते
  • खुद के स्पेस में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत हो, तो मौजूद होते हैं

लड़कियों को क्यों पसंद आ रहे हैं ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड्स? (Why Girls Like Black Cat Boyfriends)

ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड हर वक्त चिपके नहीं रहते, स्पेस देना जानते हैं।
ओवर-एक्सप्रेसिव नहीं, लेकिन इमोशनली मैच्योर होते हैं।
उनकी पर्सनालिटी में एक रहस्य और आकर्षण होता है, जो लड़कियों को बेहद पसंद है।
ज्यादा ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्चा कनेक्शन होता है।

