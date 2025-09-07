Black Cat Boyfriends: गोल्डन रिट्रीवर नहीं, अब लड़कियों को पसंद आ रहे हैं ‘ब्लैक कैट’ बॉयफ्रेंड!

Black Cat Boyfriend Vs Golden Retriever: आजकल के जमाने में नए-नए डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में सुनने को मिलता है। Gen Z कभी रिलेशनशिप को लेकर तो कभी बॉयफ्रेंड की पसंद को लेकर नए ट्रेंड को फॉलो करती है। हा ही में बॉयफ्रेंड की पसंद को लेकर नया ट्रेंड सामने आयाा है। इसमें लड़कियां बताती हैं कि उनकी पसंद अब गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि, ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड्स है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड वो होते हैं जो प्यारी सी मुस्कान, भव्य हाव-भाव, अटूट वफादारी दिखाते हैं। ऐसे लड़के जो फूलों के साथ आते हैं, परियों की रोशनी में अपने प्यार का इजहार करते हैं। इन्हें प्यार करना आसान है, इनके लिए झुकना भी सुरक्षित बताया गया है। यानी की एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो पूरी तरह से कहानियों वाला राजकुमार हो। गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड को लड़कियों का ड्रीम पार्टनर माना जाता था। लेकिन अब लड़कियां थोड़ा स्पेस, रहस्य और थोड़ा इमोशनल डेप्थ चाहती हैं।
काली बिल्ली वाला बॉयफ्रेंड एक पहेली है। वह न तो शोर मचाता है और न ही बहुत ज्यादा प्यार जताते हैं। उसका प्यार जानबूझकर, शांत और समय के साथ जीतने वाला होता है। वह सुरक्षात्मक है, अक्सर गलत समझा जाता है, और उसकी परतें धीरे-धीरे खुलती हैं। आज की लड़कियां सिर्फ लव नहीं चाहतीं। वे चाहती हैं साइलेंस में गहराई, और स्पेस में प्यार। और यही वजह है कि ब्लैक कैट बॉयफ्रेंड्स नई जनरेशन की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
TikTok, Instagram और Pinterest जैसे प्लेटफॉर्म पर #BlackCatBoyfriend टर्म तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया कि अब लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद कर रही हैं जो उन्हें,