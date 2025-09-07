Black Cat Boyfriends: गोल्डन रिट्रीवर नहीं, अब लड़कियों को पसंद आ रहे हैं ‘ब्लैक कैट’ बॉयफ्रेंड!

गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड वो होते हैं जो प्यारी सी मुस्कान, भव्य हाव-भाव, अटूट वफादारी दिखाते हैं। ऐसे लड़के जो फूलों के साथ आते हैं, परियों की रोशनी में अपने प्यार का इजहार करते हैं। इन्हें प्यार करना आसान है, इनके लिए झुकना भी सुरक्षित बताया गया है। यानी की एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो पूरी तरह से कहानियों वाला राजकुमार हो। गोल्डन रिट्रीवर बॉयफ्रेंड को लड़कियों का ड्रीम पार्टनर माना जाता था। लेकिन अब लड़कियां थोड़ा स्पेस, रहस्य और थोड़ा इमोशनल डेप्थ चाहती हैं।