Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Mantras to Please Goddess Lakshmi: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 शक्तिशाली मंत्र, धन और समृद्धि का का मिलेगा आशीर्वाद

Powerful Lakshmi Mantras : हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो सृष्टि के पालनकर्ता हैं। लोग – चाहे व्यापारी हों, नेता हों या गृहिणी – सभी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। इस लेख में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र, जिन्हें जपने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 15, 2025

Mantras to Please Goddess Lakshmi
Mantras to Please Goddess Lakshmi: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 शक्तिशाली मंत्र, धन और समृद्धि का का मिलेगा आशीर्वाद (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mantras to Please Goddess Lakshmi : लक्ष्मी मंत्र वे पवित्र मंत्र हैं जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, मां लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) को समर्पित हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा से इन मंत्रों का जाप करते हैं उनका मानना है कि इससे उन्हें धन, शांति और सफलता मिलती है। ये मंत्र दिवाली जैसे शुभ अवसरों पर खास तौर पर जपे जाते हैं, और हर मंत्र के अपने अलग फायदे होते हैं। जैसे, कुछ मंत्र जीवन की रुकावटों को दूर करते हैं, तो कुछ रचनात्मकता को बढ़ाते हैं।

1. लक्ष्मी बीज मन्त्र | Lakshmi Beej Mantra

    ये भी पढ़ें

    Navratri 2025 : इस बार नौ नहीं, दस दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानिए खास संयोग
    पूजा
    Navratri 2025

    ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः॥

    2. महालक्ष्मी मन्त्र | Maha Lakshmi mantra

      ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद
      ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मयै नमः॥

      3. लक्ष्मी गायत्री मन्त्र | Lakshmi Gayatri mantra

        ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि,
        तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

        लक्ष्मी मंत्रों पर मुख्य बातें

        - देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सद्भाव लाने वाली माना जाता है।

        - लक्ष्मी मंत्रों का जाप हिंदू धर्मग्रंथों और परंपराओं में निहित एक आध्यात्मिक अभ्यास है।

        - प्रत्येक मंत्र के अनूठे लाभ हैं—प्रचुरता को आकर्षित करने से लेकर ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने तक।

        - कई भक्त दिवाली, पूर्णिमा की रात और दैनिक अनुष्ठानों के दौरान इन मंत्रों का जाप करते हैं।

        - चित जप में विशिष्ट गणनाएं , हवन अनुष्ठान और गहन भक्ति के लिए अर्पण शामिल हो सकते हैं।

        - परिणाम आस्था और अनुशासन पर आधारित होते हैं, न कि वित्तीय लाभ की गारंटी पर।

        - दैनिक अभ्यास में लक्ष्मी पूजा को शामिल करने से शांति, संतुलन और सकारात्मकता प्राप्त होती है।

        4. धन और समृद्धि के लिए लक्ष्मी मंत्र

        देवी लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) हिंदू शास्त्रों में धन और समृद्धि की देवी हैं। हिंदू देवताओं के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी को नियमित रूप से पूजने से व्यावसायिक जीवन में शांति और समृद्धि मिलती हैं।

        चंद्रमा और अमृत जो शाश्वतता का उपाय है की बहन के रूप में जन्मी, वह क्षीरसागर की हलचल से निकलती है और भगवान विष्णु से विवाह करने का निर्णय लेती है। यह लेख आपको सबसे शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्रों के बारे में मार्गदर्शन देगा जो महान देवी का आह्वान करने में मदद करते हैं, जो आपको शांति और धन दिलाएंगे-

        5. दरिद्रता दूर करने के लिए महालक्ष्मी मंत्र

        संस्कृत:

        ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धनं देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ।

        अर्थ:

        "हे महान देवी महालक्ष्मी, गरीबी दूर करने वाली, मुझे प्रचुर धन और समृद्धि का आशीर्वाद दें।"

        लाभ:

        भक्तों को वित्तीय संघर्षों से उबरने में मदद करता है। समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में स्थिरता लाता है।

        जप कैसे और कब करें:

        परंपरागत रूप से इस मंत्र का 72 दिनों में सवा लाख बार जाप करना चाहिए, उसके बाद हवन अनुष्ठान करना चाहिए। धन प्राप्ति हेतु इस लक्ष्मी मंत्र के जाप के दौरान, देवी लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) की षोडशोपचार विधि (16 आहुतियां) से पूजा करनी चाहिए। सुबह-सुबह, शुक्रवार या दिवाली जैसे शुभ दिनों में भक्तिपूर्वक जप करना सर्वोत्तम है।

        इस वेबसाइट पर साझा की गई सभी ज्योतिष संबंधी खबरें, भविष्यवाणियां और जानकारियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। कृपया ध्यान रखें कि ज्योतिष की व्याख्या की जा सकती है और इसे स्वास्थ्य, वित्त या कानूनी मामलों में पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी ज्योतिष या अपने विवेक का पालन करें।

        ये भी पढ़ें

        Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लगेगा? जानें ग्रहों के चाल बदलने से किन राशियों की बढ़ सकती है परेशानी
        धर्म/ज्योतिष
        सूर्य देव, Surya Grahan 2025, Solar Eclipse of 2025,

        खबर शेयर करें:

        Published on:

        15 Sept 2025 01:59 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Mantras to Please Goddess Lakshmi: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 शक्तिशाली मंत्र, धन और समृद्धि का का मिलेगा आशीर्वाद

        ट्रेंडिंग वीडियो

        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Bihar Elections 2025

        PM Modi

        Asia Cup 2025

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        Grievance Policy

        RSS

        Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.