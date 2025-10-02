Budh Gochar On Dussehra : दशहरा पर बुध का उदय इन 3 राशि वालों की खोल सकता है किस्मत, धन वर्षा के योग

Budh Gochar On Dussehra : दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन बुध ग्रह कन्या राशि में उदित होंगे। विजयादशमी पर बुध का उदय होना कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस समय इन राशियों का भाग्य चमक सकता है, किसी भी काम में सफलता मिल सकती, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटके हुए काम भी आगे बढ़ने लगेंगे।