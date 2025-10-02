Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Budh Gochar On Dussehra : दशहरा पर बुध का उदय इन 3 राशि वालों की खोल सकता है किस्मत, धन वर्षा के योग

Budh Uday Rashifal 2025 : Dussehra 2025 पर बुध उदय कन्या राशि में होगा और अगले दिन तुला राशि में गोचर करेगा। जानें किन राशियों को करियर, धन और रिश्तों में लाभ मिलेगा।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 02, 2025

Budh Gochar On Dussehra

Budh Gochar On Dussehra : बुध उदय दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को शाम 5:25 बजे कन्या राशि में होगा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Budh Gochar On Dussehra : दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन बुध ग्रह कन्या राशि में उदित होंगे। विजयादशमी पर बुध का उदय होना कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस समय इन राशियों का भाग्य चमक सकता है, किसी भी काम में सफलता मिल सकती, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अटके हुए काम भी आगे बढ़ने लगेंगे।

दशहरा हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसी दिन ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलेंगे। शाम 5:25 बजे बुध का उदय कन्या राशि में होगा और उसके अगले दिन यानी 3 अक्टूबर 2025 को सुबह 3:36 बजे बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे।

आइए जानते हैं कि दशहरे पर बुध उदय (Budh Uday 2025) किन राशियों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है ।

बुध उदय और गोचर का समय | Budh Gochar On Dussehra

2 अक्टूबर 2025, शाम 5:25 बजे – बुध कन्या राशि में उदित होंगे।

3 अक्टूबर 2025, सुबह 3:36 बजे – बुध तुला राशि में गोचर करेंगे।

दशहरा और उसके अगले दिन बुध की लगातार चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा | Budh Uday Rashifal 2025

वृषभ (Taurus): नए सौदे और कमाई के मौके

  • बुध का उदय वृषभ राशि वालों के लिए सुनहरा समय लेकर आ सकता है ।
  • कोई नया बिजनेस डील पक्की हो सकती है।
  • पार्टनरशिप से अच्छा-खासा पैसा कमा सकते है।
  • नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।
  • करियर में उन्नति के नए दरवाजे खुलेंगे।

सिंह (Leo): करियर और पढ़ाई में सफलता

  • सिंह राशि वालों की किस्मत इस दौरान खुलने वाली है।
  • जो भी काम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिलेगा।
  • बिज़नेस में मुनाफा और करियर में तरक्की तय है।
  • परिवार और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

तुला (Libra): पदोन्नति और तरक्की

  • तुला राशि वालों के लिए बुध उदय खासतौर पर नौकरी और करियर में लाभदायक रहेगा।
  • प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है।
  • यात्राओं से धन लाभ हो सकता है।
  • बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।
  • कुल मिलाकर यह समय आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा।

दशहरा 2025 और बुध उदय वृषभ, सिंह और तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ रह सकता है। इस दौरान करियर में नई दिशा मिल सकती है, बिजनेस में मुनाफा हो सकता है और अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे।

बाकी राशियों के लिए भी यह समय कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, लेकिन इन तीन राशियों की किस्मत सबसे ज्यादा चमकने वाली है।

Published on:

02 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Budh Gochar On Dussehra : दशहरा पर बुध का उदय इन 3 राशि वालों की खोल सकता है किस्मत, धन वर्षा के योग

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, ये 7 चीजें खरीदना भी माना जाता है बहुत शुभ

Diwali date,Dhanteras 2025 ,Dhanteras 2025 date and time,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025 Date: 9 या 10 अक्टूबर? करवा चौथ की तारीख को लेकर चल रहा है असमंजस, पंचांग क्या कहता है?

Karwa Chauth 2025 date time , Karwa Chauth shubh muhurat,Karwa Chauth 2025,
धर्म और अध्यात्म

Kendra Yog 2025 : गुरु-बुध की महायुति, जानें किस राशि के लिए खुल सकता है भाग्य का दरवाजा

Kendra Yog 2025
धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025 Date: 20 या 21 अक्टूबर को है दीपावली? जानें सटीक तिथि और पूजा का समय

Diwali 2025 Puja Samagri List,Diwali 2025, Diwali date, Deepavali 2025, Diwali October 20, Diwali October 21,
धर्म और अध्यात्म

Shardiya Navratri 2025: घटस्थापना के नारियल का क्या करना चाहिए? जानिए शास्त्रों की राय

Navratri ke baad nariyal ka kya kare, नवरात्रि कलश नारियल नियम,
धर्म और अध्यात्म
