Chhath Puja 2025 Kharna Niyam, Day 2: खरना का दूसरा दिन, छठ पूजा की तैयारियों और नियमों की सम्पूर्ण जानकारी

छठ पूजा का दूसरा दिन ‘खरना’ कहलाता है। वर्ष 2025 में यह पावन दिन बुधवार, 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। खरना के दिन से ही लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है, जो सप्तमी तिथि की शाम सूर्यास्त के अर्घ्य के साथ पूर्ण होता है।इस दिन व्रती (उपवास रखने वाला व्यक्ति) पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को भगवान सूर्य और छठी मैया के लिए गुड़ की खीर, रोटी और फलों का प्रसाद बनाते हैं। पूजा के बाद व्रती सबसे पहले भगवान को यह प्रसाद अर्पित करते हैं और फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। इसी के साथ मुख्य व्रत की शुरुआत मानी जाती है।