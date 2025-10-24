Chhath Puja 2025: इन मेहंदी डिजाइन्स से सजाएं हाथ, सबकी नजरें ठहर जाएंगी आप पर!

Chhath Puja Mehndi Design 2025 (photo- gemini ai)
Chhath Puja Mehndi Design 2025: छठ पूजा भारत का एक प्रमुख व्रत और आस्था का पर्व है, जिसे पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होती है, जिसमें महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं।
साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन मंगलवार, 28 अक्टूबर को प्रात कालीन अर्घ्य देने के साथ होगा। यह चार दिनों का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और भोर का अर्घ्य। ये चारों दिन अपनी विशेष परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। इस खास मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजती-संवरती हैं और अपने हाथों में सुंदर मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी इस बार छठ पूजा पर अपनी हथेलियों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे।
अगर आप क्लासिक और ट्रेंडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहती हैं, तो फूल-पत्तियों वाला डिजाइन चुनें। यह डिजाइन हथेली से लेकर कलाई तक बेहद खूबसूरत लगता है और छठ पूजा की पारंपरिक भावना को भी दर्शाता है।
पूरे हाथ को भरे बिना, एक उंगली से शुरू होकर बेल जैसा डिजाइन बनवाना आजकल का नया ट्रेंड है। यह डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ एलीगेंट लुक भी देता है।
कलाई पर जाली और हथेली पर फूलों का डिजाइन एक यूनिक और आकर्षक लुक देता है। यह डिजाइन पारंपरिक भी है और आधुनिकता का स्पर्श भी लिए होता है।
अगर आप भारी और फुल-कवर मेहंदी चाहती हैं, तो पूरे हाथ में भरी हुई मेहंदी डिजाइन लगवाएं। यह डिजाइन थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन रचने के बाद इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है।
जो महिलाएं ज्यादा भारी डिजाइन नहीं चाहतीं, उनके लिए छोटे फूल, डॉट्स और बारीक पैटर्न वाला मिनिमल डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा।
