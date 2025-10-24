Chhath Puja 2025: इन मेहंदी डिजाइन्स से सजाएं हाथ, सबकी नजरें ठहर जाएंगी आप पर!

साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन मंगलवार, 28 अक्टूबर को प्रात कालीन अर्घ्य देने के साथ होगा। यह चार दिनों का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और भोर का अर्घ्य। ये चारों दिन अपनी विशेष परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। इस खास मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजती-संवरती हैं और अपने हाथों में सुंदर मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी इस बार छठ पूजा पर अपनी हथेलियों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे।