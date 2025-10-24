Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Chhath Puja 2025: इन मेहंदी डिजाइन्स से सजाएं हाथ, सबकी नजरें ठहर जाएंगी आप पर!

Chhath Puja 2025 : छठ पूजा 2025 के लिए खूबसूरत और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन की तलाश है? यहां देखें लेटेस्ट पारंपरिक और मॉडर्न मेहंदी पैटर्न जो आपकी हथेलियों की रौनक बढ़ा देंगे।

3 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 24, 2025

Chhath Puja Mehndi Design 2025

Chhath Puja Mehndi Design 2025 (photo- gemini ai)

Chhath Puja Mehndi Design 2025: छठ पूजा भारत का एक प्रमुख व्रत और आस्था का पर्व है, जिसे पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होती है, जिसमें महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं।

साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन मंगलवार, 28 अक्टूबर को प्रात कालीन अर्घ्य देने के साथ होगा। यह चार दिनों का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और भोर का अर्घ्य। ये चारों दिन अपनी विशेष परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। इस खास मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजती-संवरती हैं और अपने हाथों में सुंदर मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी इस बार छठ पूजा पर अपनी हथेलियों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेंगे।

पारंपरिक फूल-पत्तियों वाला डिजाइन:

अगर आप क्लासिक और ट्रेंडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहती हैं, तो फूल-पत्तियों वाला डिजाइन चुनें। यह डिजाइन हथेली से लेकर कलाई तक बेहद खूबसूरत लगता है और छठ पूजा की पारंपरिक भावना को भी दर्शाता है।

बेल पैटर्न डिजाइन:

पूरे हाथ को भरे बिना, एक उंगली से शुरू होकर बेल जैसा डिजाइन बनवाना आजकल का नया ट्रेंड है। यह डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ एलीगेंट लुक भी देता है।

जाली और फूलों का कॉम्बो डिजाइन:

कलाई पर जाली और हथेली पर फूलों का डिजाइन एक यूनिक और आकर्षक लुक देता है। यह डिजाइन पारंपरिक भी है और आधुनिकता का स्पर्श भी लिए होता है।

भरी हुई हथेली वाली डिजाइन:

अगर आप भारी और फुल-कवर मेहंदी चाहती हैं, तो पूरे हाथ में भरी हुई मेहंदी डिजाइन लगवाएं। यह डिजाइन थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन रचने के बाद इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है।

मॉडर्न मिनिमल डिजाइन:

जो महिलाएं ज्यादा भारी डिजाइन नहीं चाहतीं, उनके लिए छोटे फूल, डॉट्स और बारीक पैटर्न वाला मिनिमल डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा।

ये भी पढ़ें

Chhath Mahaparva: छठ महापर्व की तैयारी शुरू… शबरी नदी की घाटों पर साफ-सफाई और सजावट में जुटे श्रद्धालु
सुकमा
छठ महापर्व (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Oct 2025 12:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / Chhath Puja 2025: इन मेहंदी डिजाइन्स से सजाएं हाथ, सबकी नजरें ठहर जाएंगी आप पर!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Vegetables Eating Benefits: मेथी से लेकर मूली तक, जानिए सर्दियों की 7 फायदेमंद सब्जियों के लाभ

Benefits of eating vegetables in winter,Winter Vegetables Eating Benefits,
लाइफस्टाइल

E Cigarette Health Risks: स्मोकिंग का नया तरीका ‘ई-सिगरेट ‘, जानिए इसके छुपे हुए खतरों के बारे में

e cigarette, e-cigarette health risks,vaping dangers for youth
लाइफस्टाइल

Black Raisins vs Yellow Raisins : काली किशमिश या पीली किशमिश – न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कौन सी है ज्यादा फायदेमंद?

Black Raisins vs Yellow Raisins
स्वास्थ्य

Baba Vanga 2026 Predictions : अगले साल आएगा कैश क्रश! बाबा वेंगा ने 2026 को बताया सबसे भयानक साल

Baba Vanga 2026 Predictions
लाइफस्टाइल

Pre Bridal Hair Care Tips: दुल्हन के बालों के लिए 7 अहम हेयर केयर टिप्स, जो रख सकते हैं आपके बालों को खूबसूरत

Pre bridal hair care tips, Bridal hair care routine, Beautiful bridal hair,
ब्यूटी टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.