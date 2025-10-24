Chhath Puja 2025, Nahay Khay: नहाए खाय के साथ छठ पूजा होता है शुरू, जानिए तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

Chhath Puja 2025, Nahay Khay Day 1: छठ पूजा, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मइया की पूजा के लिए समर्पित है। नहाय खाय छठ पूजा का पहला दिन होता है, जिसमें श्रद्धालु पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। इस दिन को शुद्धता और स्वच्छता के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण नदियों या जलाशयों में स्नान करते हैं और घर की सफाई करते हैं। साथ ही, इस दिन एक विशेष प्रकार का प्रसाद पकाया जाता है, जिसे बाद में सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है।