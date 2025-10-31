Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पर चढ़ा कर इन चीजों का कर दें दान, इच्छा हो सकती हैं पूरी!

देवउठनी एकादशी के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर आप जरूरतमंद व्यक्ति को गर्म ऊनी वस्त्र दान करें। यह न केवल पुण्यदायी होता है बल्कि स्वास्थ्य और ग्रहों की स्थिति पर भी शुभ प्रभाव डालता है। इसके अलावा, इस दिन सात प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, तिल, मूंग और चना दान करने की परंपरा है। माना जाता है कि इस उपाय से घर में अन्न-धन की कभी कमी नहीं रहती और कारोबार में उन्नति होती है।