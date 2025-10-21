Lakshmi Puja 2025 Timing : आज भी मनाई जाएगी दीपावली , जान लीजिए आज का लक्ष्मी पूजन का सही समय, दीपक जलाने का सही मुहर्त और विधि

Diwali 2025Lakshmi Puja 2025 Timing : कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात… जब दीपों की रोशनी से हर घर जगमगा उठता है, यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी, गणेश, माता सरस्वती और मां काली के आशीर्वाद को पाने का महासंयोग होता है। इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाने वाली दीपावली पर, लक्ष्मी पूजन के लिए समय भले ही कम हो, लेकिन उसका महत्व अपार है। अगर आप चाहते हैं कि वर्षभर आपके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे, तो आपको यह ज़रूरी जानकारी नोट कर लेनी चाहिए!