Dussehra 2025: रावण वध के बाद आखिर कहां गायब हो गई राम की वानर सेना? जानें रामायण का छिपा रहस्य

Dussehra 2025: दशहरा का पावन पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय हासिल की। इस विजय में सबसे बड़ी भुमिका वानर सेना की रही थी। जिसे रावण ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। यह सेना ना तो प्रशिक्षित थी और ना ही युद्ध में पारंगत मिली थी। लेकिन श्रीराम और लक्ष्मण जी के मार्गदर्शन में इस सेना ने रावण की विशाल और शक्तिशाली सेना को मात दे दी थी। सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद वानर सेना कहां गई और फिर क्यों कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।