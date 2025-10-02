Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Dussehra 2025: रावण वध के बाद आखिर कहां गायब हो गई राम की वानर सेना? जानें रामायण का छिपा रहस्य

Dussehra 2025: भगवान राम की वानर सेना ने लंका में रावण को हराकर विजय दिलाई। लेकिन इस जीत के बाद यह विशाल सेना कहां चली गई और फिर क्यों किसी युद्ध में शामिल नहीं हुई? पढ़ें वानर सेना से जुड़ी रोचक बातें।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 02, 2025

Dussehra 2025

Dussehra 2025 (photo- gemini ai)

Dussehra 2025: दशहरा का पावन पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय हासिल की। इस विजय में सबसे बड़ी भुमिका वानर सेना की रही थी। जिसे रावण ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। यह सेना ना तो प्रशिक्षित थी और ना ही युद्ध में पारंगत मिली थी। लेकिन श्रीराम और लक्ष्मण जी के मार्गदर्शन में इस सेना ने रावण की विशाल और शक्तिशाली सेना को मात दे दी थी। सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद वानर सेना कहां गई और फिर क्यों कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।

वानर सेना का निर्माण कैसे हुआ?

रामायण के अनुसार, जब श्रीराम को यह ज्ञात हुआ कि माता सीता को रावण ने लंका में कैद किया है, तो उन्होंने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना बनाई। यह सेना विभिन्न जनजातियों, राज्यों और वनवासी समूहों का संगठित रूप थी। इसमें किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और अन्य वनवासी समाज शामिल थे। माना जाता है कि वानर सेना की संख्या करीब एक लाख के आसपास थी।

लंका विजय के बाद सेना का क्या हुआ?

वाल्मीकि रामायण और उत्तरकांड के अनुसार, लंका विजय के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बालि के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। सुग्रीव और अंगद ने वर्षों तक किष्किंधा पर शासन किया और वानर सेना उनके साथ रही। सेना के प्रमुख योद्धा नल-नील भी लंबे समय तक सुग्रीव के दरबार में मंत्री पद पर रहे। हालांकि, इसके बाद इस सेना ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा।

किष्किंधा और वानरों का साम्राज्य

किष्किंधा आज भी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहां प्राकृतिक गुफाएं और ऋष्यमूक पर्वत मौजूद हैं, जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। माना जाता है कि यहीं वानर साम्राज्य था और यहीं से सेना का संगठन हुआ।

राम से जुड़े और युद्धों में वानर सेना क्यों नहीं दिखी?

लंका विजय के बाद भगवान श्रीराम अयोध्या लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर वानर सेना भी अयोध्या पहुंची, लेकिन इसके बाद अपने-अपने राज्यों और जनजातियों में लौट गई। श्रीराम ने लंका और किष्किंधा जैसे राज्यों को अयोध्या के अधीन करने से मना कर दिया। इसलिए यह सेना स्वतंत्र राज्यों में बंट गई और एक संगठित रूप में फिर कभी इकट्ठा नहीं हुई। बाद में जब भगवान राम ने युद्ध किए, तो उन्होंने अयोध्या की अपनी सेना का सहारा लिया।

वानर सेना का योगदान अमर रहा

वानर सेना भले ही लंका विजय के बाद इतिहास में कहीं खो गई, लेकिन उसका योगदान अमर है। यह सेना न केवल श्रीराम की विजय का कारण बनी, बल्कि यह उदाहरण भी पेश करती है कि संगठन और नेतृत्व से कमजोर से कमजोर सेना भी अजेय बन सकती है। दशहरे पर जब हम असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाते हैं, तब वानर सेना की वीरता को भी याद करना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

जिस पुष्पक विमान को रावण ने कुबेर से छीना था, वो कुबेर को कैसे मिला और किसने किया था निर्माण?
धर्म/ज्योतिष

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

02 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Dussehra 2025: रावण वध के बाद आखिर कहां गायब हो गई राम की वानर सेना? जानें रामायण का छिपा रहस्य

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Papankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी व्रत का फल पाने के लिए कब और कैसे करें पूजा? ज्योतिषी से जानिए

Papankusha Ekadashi 2025,Papankusha Ekadashi,Lord Vishnu Aarti,Papankusha Ekadashi 2025 Puja ,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ पर कितने बजे निकलेगा चांद? देखें पूजा का पंचांग

Karwa Chauth 2025
धर्म और अध्यात्म

Dussehra 2025 : शमी वृक्ष से लेकर मुख्य द्वार तक, दशहरे पर घर के इन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से होती है लक्ष्मी कृपा

Dussehra 2025, Light lamps on Dussehra, Goddess Lakshmi puja,
धर्म और अध्यात्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, ये 7 चीजें खरीदना भी माना जाता है बहुत शुभ

Diwali date,Dhanteras 2025 ,Dhanteras 2025 date and time,
धर्म और अध्यात्म

Budh Gochar On Dussehra : दशहरा पर बुध का उदय इन 3 राशि वालों की खोल सकता है किस्मत, धन वर्षा के योग

Budh Gochar On Dussehra
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.