26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Vishnu Sahasranama: जया एकादशी पर करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ, हर काम में मिलेगी सफलता

Vishnu Sahasranama on Jaya Ekadashi : विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भक्तों को बहुत शुभ फल मिलते हैं। खासकर जब एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और सही तरीके से पाठ करते हैं, तो पुण्य में भी बढ़ोतरी होती है। 29 जनवरी को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जया एकादशी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 26, 2026

Vishnu Sahasranama

Vishnu Sahasranama : जया एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम पाठ: बदल देगा आपकी किस्मत

Vishnu Sahasranama on Jaya Ekadashi : विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भक्तों को बहुत शुभ फल मिलते हैं। खासकर जब एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और सही तरीके से पाठ करते हैं, तो पुण्य में भी बढ़ोतरी होती है। 29 जनवरी को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जया एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी बरसता है। चलिए, जानते हैं कैसे करना है विष्णु सहस्रनाम का पाठ।

कैसे करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ | Vishnu Sahasranama Path

वैसे तो आप रोज़ भी विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर वक्त नहीं मिलता तो महीने की दोनों एकादशी पर भी पाठ करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। व्रत रखने वाले और जो व्रत नहीं रख सकते, दोनों ही पाठ कर सकते हैं।

सबसे शुभ समय है सूर्योदय के वक्त। तो कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले उठें, स्नान करें, और पूजा की जगह साफ-सुथरी रखें। पूजा स्थल पर धूप और दीप जलाएं। अगर आपके पास वक्त है, तो पीले कपड़े पहनें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है।

पाठ शुरू करने से पहले एक जल से भरा कलश पास में रखें और भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं। फिर पूरे ध्यान और सही उच्चारण के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू करें। अगर सही उच्चारण में थोड़ा झिझक महसूस हो, तो कुछ दिन पहले से अभ्यास शुरू कर सकते हैं।

पाठ पूरा हो जाने पर भगवान विष्णु को गुड़, लड्डू या पीली मिठाई का भोग लगाएं और बाद में प्रसाद सबमें बांट दें।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लाभ

इस पाठ से आपको ताकत, बुद्धि और ज्ञान मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु के अलावा आपको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी मिलता है। मन से तनाव कम होता है, करियर और पैसे से जुड़ी परेशानियां भी धीरे-धीरे दूर होती हैं। इस पाठ का असर आप अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

ये भी पढ़ें

टैरो राशिफल 27 जनवरी 2026: इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, हनुमान जी की कृपा से धन लाभ, पदोन्नति, प्रेम और ट्रांसफर के योग
राशिफल
Tarot Rashifal 27 January 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 05:06 pm

Published on:

26 Jan 2026 05:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Vishnu Sahasranama: जया एकादशी पर करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ, हर काम में मिलेगी सफलता

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

भक्तों के जीवन में क्यों आती हैं तकलीफें?

Why Good People Suffer
धर्म/ज्योतिष

आज कौन-से काम होंगे शुभ? पंचांग 27 जनवरी 2026 के शुभ योग और उपाय

Aaj Ka Panchang
धर्म/ज्योतिष

इन 3 संकेतों से समझें आपक अगले जन्म में क्या बनेंगे?

Garud Puran in hindi
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan Timing: होलिका दहन पर भद्रा का साया, जानिए शुभ मुहूर्त और सही समय

Holika Dahan Timing
धर्म और अध्यात्म

जब शराबी से मिले प्रेमानंद जी, अद्भुत है किस्सा!

pREMANAND JI MAHARAJ LATEST PRAVACHAN IN HINDI
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.