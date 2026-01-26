Vishnu Sahasranama: जया एकादशी पर करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ, हर काम में मिलेगी सफलता

Vishnu Sahasranama on Jaya Ekadashi : विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भक्तों को बहुत शुभ फल मिलते हैं। खासकर जब एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और सही तरीके से पाठ करते हैं, तो पुण्य में भी बढ़ोतरी होती है। 29 जनवरी को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जया एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी बरसता है। चलिए, जानते हैं कैसे करना है विष्णु सहस्रनाम का पाठ।