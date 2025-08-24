Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर ना देखें चांद, गलती से देख लिया तो अपनाएं ये उपाय

Ganesh Chaturthi 2025: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है।ऐसे में सवाल यह उठता है कि चंद्र दर्शन क्यों वर्जित है, और अगर अनजाने में चंद्रमा देख लिया जाए तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? क्या करें जिससे दोष से बचा जा सके?

भारत

MEGHA ROY

Aug 24, 2025

Ganesh Chaturthi 2025,kalank chaturthi 2025,MOON,
Remedies for seeing moon on Ganesh Chaturthi|फोटो सोर्स – Freepik

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह दिन स्वयं भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन विधि-विधानपूर्वक बप्पा की पूजा करते हैं और उनसे कृपा करने तथा बुद्धि देने और सारे विघ्न हरने की प्रार्थना करते हैं।इस दिन कई नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें से एक है – भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है।ऐसे में सवाल यह उठता है कि चंद्र दर्शन क्यों वर्जित है, और अगर अनजाने में चंद्रमा देख लिया जाए तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? क्या करें जिससे दोष से बचा जा सके? आइए जानते हैं इस परंपरा से जुड़ी कुछ विशेष बातें और वह उपाय, जो चंद्रमा देखने पर किए जा सकते हैं।

गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं देखना चाहिए चंद्रमा?

गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा और स्थापना का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है? दरअसल, इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है।

ये भी पढ़ें

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बनेगा 3 राजयोग, इन राशियों को मिलेगा बप्पा का खास वरदान
धर्म और अध्यात्म
Laxmi narayan yog on ganesh chaturthi 2025, laxmi narayan yog 2025,special yog on Ganesh Chaturthi,

शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को न देखने के पीछे एक रोचक कथा है

शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर रात्रि में विहार कर रहे थे। अचानक मूषक को मार्ग में एक सर्प दिखाई दिया। सर्प देखकर वह डर गया और उछल पड़ा। इसी कारण गणपति जी नीचे गिर गए। यह दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्र देव हंस पड़े।गणेश जी को यह व्यवहार अत्यंत अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया – "आज से तुम्हारी चमक समाप्त हो जाएगी और तुम काले पड़ जाओगे।"चंद्रमा भयभीत हो गए और देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी से क्षमा याचना की। गणपति जी ने उनका अपराध तो क्षमा कर दिया, लेकिन श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा –"हर महीने एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी रोशनी क्षीण हो जाएगी। धीरे-धीरे तुम बढ़ते रहोगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश से चमकोगे। लेकिन मेरी चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा, उसे झूठे आरोप और कलंक का सामना करना पड़ेगा।"यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है।

चंद्रमा दिख जाए तो क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर इस दिन भूल से भी चंद्रमा दिख जाए, तो "स्यमंतक मणि" की कथा का स्मरण करना चाहिए और यह मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से चंद्र दर्शन से लगने वाला दोष दूर हो सकता है।
"सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः।
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः॥"

ये भी पढ़ें

Ganesh Chaturthi 2025 Date: गणपति बप्पा कब आएंगे घर 26 या 27 अगस्त? जानें मूर्ति स्थापना का सही मुहूर्त
धर्म और अध्यात्म
ganesh festival 2025, ganesh festival 2025 date, ganesh festival 2025 start date,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

Updated on:

24 Aug 2025 12:02 pm

Published on:

24 Aug 2025 11:36 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर ना देखें चांद, गलती से देख लिया तो अपनाएं ये उपाय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.