Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर ना देखें चांद, गलती से देख लिया तो अपनाएं ये उपाय

शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर रात्रि में विहार कर रहे थे। अचानक मूषक को मार्ग में एक सर्प दिखाई दिया। सर्प देखकर वह डर गया और उछल पड़ा। इसी कारण गणपति जी नीचे गिर गए। यह दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्र देव हंस पड़े।गणेश जी को यह व्यवहार अत्यंत अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया – "आज से तुम्हारी चमक समाप्त हो जाएगी और तुम काले पड़ जाओगे।"चंद्रमा भयभीत हो गए और देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी से क्षमा याचना की। गणपति जी ने उनका अपराध तो क्षमा कर दिया, लेकिन श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा –"हर महीने एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी रोशनी क्षीण हो जाएगी। धीरे-धीरे तुम बढ़ते रहोगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश से चमकोगे। लेकिन मेरी चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा, उसे झूठे आरोप और कलंक का सामना करना पड़ेगा।"यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है।