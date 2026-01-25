सोई किस्मत जगा देंगे ये 4 व्रत! ग्रह दोष मिटेंगे, करियर और शादी की बाधाएं होंगी दूर

यह जानने के लिए कि कौन सा ग्रह खराब है, आप अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति (जैसे नीच या शत्रु राशि में होना), उनकी दशा-अंतर्दशा, और उनके लक्षणों (जैसे स्वास्थ्य, रिश्तों या करियर में समस्याएं) पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही लाल किताब के अनुसार ग्रहों के कमजोर होने के संकेतों और ज्योतिषीय उपायों (जैसे अनाज का प्रयोग) का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन सटीक विश्लेषण के लिए ज्योतिषी से सलाह लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और ग्रहों के प्रभाव भी जटिल होते हैं.