सोई किस्मत जगा देंगे ये 4 व्रत! ग्रह दोष मिटेंगे, करियर और शादी की बाधाएं होंगी दूर

Vrat for Grah & Kundali Dosh:आसान-सी व्रत-पूजा से ही कुंडली और ग्रह दोष से मिल सकती है मुक्ति, पढ़ें व्रत, नियम और विधियां। (PC: AI)
Vrat and Kundali Dosh nivaran Upay in hindi: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती या बीमारियां पीछा नहीं छोड़तीं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, इन समस्याओं का जड़ कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह हो सकते हैं।
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्र सम्मत कुछ आसान व्रत-उपाय (Fasting Remedies) कर आप इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं।
इन विशेष दिनों के व्रत से बदल सकती है आपकी दुनिया:
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपको मान-सम्मान की कमी महसूस होती है, तो रविवार का व्रत रामबाण उपाय है।
यदि विवाह में देरी हो रही है या करियर ग्राफ गिर रहा है, तो हनुमान जी की शरण में जाएं।
महीने की दोनों एकादशियों का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह मोक्ष प्रदायक और आर्थिक तंगी दूर करने वाला माना जाता है।
न्याय के देवता शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत श्रेष्ठ है।
{अस्वीकृति(Disclaimer): लेख शास्त्रों में बताए व्रतों और धार्मिक विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लिखा गया है। हम किसी भी बात की पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ से मिलें।}
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग