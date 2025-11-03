Guru Nanak Jayanti : कंफ्यूजन छोड़िए! इस दिन है गुरु नानक देव जी की जयंती, नोट कर लें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

गुरु नानक जयंती समारोह दो दिन पहले अखंड पाठ के साथ शुरू होता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का निरंतर पाठ है। त्योहार के दिन, श्रद्धालु प्रभात फेरी में शामिल होते हैं, जो भक्ति गीतों के साथ सुबह की शोभायात्रा होती है, जिसके बाद नगर कीर्तन होता है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब को एक सुसज्जित पालकी में रखा जाता है, और साथ में गायन और गतका जैसी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन होता है। गुरुद्वारों को फूलों और रोशनी से जगमगाया जाता है, जिससे उत्सव का माहौल बनता है। लंगर (सामुदायिक रसोई) में पूरे दिन मुफ्त भोजन परोसा जाता है, जो गुरु नानक की सेवा (निस्वार्थ सेवा) और समानता की शिक्षाओं को दर्शाता है। इस दिन कीर्तन, अरदास (प्रार्थना) और आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं। उत्सव का समापन शाम की प्रार्थना और मोमबत्ती की रोशनी में भक्ति के साथ होता है, और वातावरण भजनों से भर जाता है।