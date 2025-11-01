Saptahik Tarot Rashifal : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन: टैरो कार्ड्स से जानें इस सप्ताह का भविष्यफल

Weekly Tarot Reading : साप्ताहिक राशिफल 2-8 नवंबर 2025 : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Tarot Rashifal 2 November To 8 November 2025 : साल 2025 का नवंबर माह का यह पहला सप्ताह 2 नवंबर से 8 नवंबर तक है, जो कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। इस दौरान देव दिवाली भी पड़ रही है, जिसके शुभ प्रभाव से कुछ राशि के जातकों को वाहन, घर, और प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा बता रही हैं कि यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। जानें किस राशि के काम होंगे पूरे, किसे रखना होगा सेहत का ध्यान, और कौन होगा आर्थिक रूप से मजबूत।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। आपको रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। जो बाधाएं कार्यक्षेत्र में आ रही थी वह सोमवार को दूर हो जाएंगी। सभी परिणाम आपके अनुकूल रहने वाले हैं। नए महीने के अवसर पर पुरानी चीजों और आदतों को छोड़ें। उच्च अधिकारी आपकी योग्यता या प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगोंको इस सप्ताह अपना ध्यान काम और स्वास्थ्य पर अधिक रखने की जरूरत है। आपको सलाह है कि फिलहाल, लंबी यात्रा पर जाने से बचें। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। यदि किसी बात को लेकर आपका मन परेशान है तो मेडिटेशन से मदद मिल सकती है। परिवारजनों के सहयोग से जीवन में खुशियां आएंगी। नए घर में प्रवेश हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रयास और सहयोग से अनुकूलता लेकर आने वाला है। फिलहाल, आपके नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे। आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। नए कार्य मिलने की संभावना। वाहन थोड़ा संभलकर चलाएं। वाहन से चोट लग सकती ह। संतान से मददप्राप्त हो पाएगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों के लिए सप्ताह आपके पहले के प्रयासों से लाभ दिलाने वाला रहेगा। सूर्य के अष्टम भाव में संचार होने कारण आत्मविश्वास की कमी झलकेगी स्वास्थ्य भी कुछ ढीला रहेगा। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य को नमस्कार करने से ऊर्जा मिलेगी। वाहन सुख मिल सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप नई योजनाओं का शुभांरभ कर सकते हैं। आपके पास आसानी से धन का बहाव बना रहेगा। अनियमितता से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए सप्ताह अच्छा साबित होगा। विपरीत लिंग का कोई सहयोगी आपको आकर्षित कर सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसरों में सफलता मिलेंगी। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। गुरुवार के व्रत से शांति मिलेगी। प्रापर्टी में लाभ मिल सकता है।
