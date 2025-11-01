Saptahik Tarot Rashifal : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन: टैरो कार्ड्स से जानें इस सप्ताह का भविष्यफल

Saptahik Tarot Rashifal 2 November To 8 November 2025 : साल 2025 का नवंबर माह का यह पहला सप्ताह 2 नवंबर से 8 नवंबर तक है, जो कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। इस दौरान देव दिवाली भी पड़ रही है, जिसके शुभ प्रभाव से कुछ राशि के जातकों को वाहन, घर, और प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा बता रही हैं कि यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। जानें किस राशि के काम होंगे पूरे, किसे रखना होगा सेहत का ध्यान, और कौन होगा आर्थिक रूप से मजबूत।