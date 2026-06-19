Jagannath Rath Yatra 2026: राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा से क्या है भगवान जगन्नाथ का संबंध? जानिए कथा

पौराणिक इतिहास के अनुसार, पुरी मंदिर का निर्माण कराने वाले राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडिचा परम भक्त थे। एक बार भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्न होकर दोनों को अलग-अलग वरदान मांगने को कहा। राजा इंद्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु! मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वंश यहीं रुक जाए। मेरे बाद कोई वारिस न हो। जब भगवान ने इसका कारण पूछा, तो राजा बोले कि उन्हें डर है कि भविष्य में उनकी पीढ़ी में अगर भगवान के प्रति ऐसा प्रेम न रहा, तो लोग कहेंगे कि देखो यह इंद्रद्युम्न का वंशज है और इसे भगवान से प्रेम नहीं है। वे भगवान के नाम पर किसी भी तरह का अहंकार या कलंक नहीं चाहते थे।