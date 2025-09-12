Jitiya 2025 : “ॐ नमो भगवते जीमूतवाहनाय नमः”, जितिया पर करें इस मंत्र का जाप

जितिया व्रत की कथा बेहद प्राचीन और मार्मिक मानी जाती है। एक समय की बात है, एक वृद्ध राजा की तीन पुत्रियां थीं। वह संतानहीन होकर बहुत दुखी रहता था। तभी उसकी पुत्रियों ने राजा से व्रत रखने की सलाह दी ताकि उसकी संतान हो। इसी भावना से जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि इस व्रत को रखने वाली माताएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए कठिन व्रत रखती हैं। जितिया व्रत में एक विशेष दिन माता बिना भोजन और पानी के पूरे दिन व्रत रखती हैं, केवल मंत्र जाप और प्रार्थना करती हैं। यह व्रत माताओं के अपार प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है।