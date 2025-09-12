Jitiya Vrat Katha: चील और सियारिन की कथा के बिना जितिया व्रत क्यों माना जाता है अधूरा, जानें धार्मिक महत्व

Jitiya Vrat Katha: हिंदू धर्म में जितिया व्रत या जीवित्पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। इस व्रत के नियम बहुत कड़े होते हैं। महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और संध्या समय जीमूतवाहन देव की पूजा करती हैं। परंपरा के अनुसार, इस व्रत में चील और सियारिन की कथा सुनना आवश्यक माना जाता है।