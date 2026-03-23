Kamada Ekadashi 2026: हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी कब 28 या 29 मार्च? जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और कर्ज मुक्ति के उपाय

इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही सात्विक आहार अपनाकर करनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।दीपक और धूप जलाकर उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दिनभर भक्ति भाव से भजन-कीर्तन करें और व्रत कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को दान दें।