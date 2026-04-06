Kedarnath Dham 2026: शुरू होने जा रही है बाबा केदार की दिव्य यात्रा, ऊखीमठ से गद्दी प्रस्थान की तिथि और पौराणिक कथा जानें   

उत्तराखंड के पवित्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त इस पावन यात्रा का इंतजार करते हैं। इससे पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली 19 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा-अर्चना के बाद रवाना होगी और विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। उत्तराखंड के चार धामों में प्रमुख स्थान रखने वाले केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की भी भव्य शुरुआत मानी जाती है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।