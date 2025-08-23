Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर पूजा में जरूर रखें ये 7 शुभ वस्तुएं, बढ़ेगा सौभाग्य

माना जाता है कि माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखी थी। इसके लिए उन्होंने बारह वर्षों तक कठोर तप और निराहार उपवास किया। एक समय नारद मुनि ने पार्वती के पिता, हिमालय को भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव दिया, जिससे वे प्रसन्न होकर सहमत हो गए। यह सुनकर पार्वती व्याकुल हो उठीं और अपनी सखियों के साथ एकांत गुफा में चली गईं, जहां उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाकर तप किया।



भाद्रपद शुक्ल तृतीया और हस्त नक्षत्र के दिन पार्वती ने निर्जला व्रत रखकर रात्रि जागरण किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और वरदान दिया। अगले दिन पार्वती ने व्रत का पारण किया और पूजा सामग्री गंगा में विसर्जित कर दी। बाद में हिमालय ने शिव को अपनी पुत्री का वर स्वीकार कर लिया।इसलिए हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्य, प्रेम और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है।