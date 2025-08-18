Hartalika Teej 2025 Date: हरतालिका तीज पर कब करें पूजा? 25 या 26 अगस्त, जानिए सही तारीख और मुहूर्त

Hartalika Teej 2025 Date And Time: हरतालिका तीज का व्रत सनातन धर्म में बेहद कठोर व्रत माना गया है, क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे बिना अन्न-जल (निर्जला) रहना पड़ता है। यह हिंदुओं का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसे विवाहित और अविवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाती हैं। यह पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है और विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की जाती है। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि हरतालिका तीज 2025 में कब है और व्रत व पूजा 25 अगस्त को रखें या 26 अगस्त को। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस दिन हरतालिका तीज मानी जाएगी और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा।