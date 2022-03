महाशिवरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, रुद्राभिषेक का तरीका, शिव मंत्र, कथा, आरती और सभी जरूरी जानकारी यहां

Mahashivratri 2022 Puja Vidhi And Muhurat: महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर बेल-पत्र आदि चढ़ाकर शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। जानिए महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी यहां।

सबसे शुभ मुहूर्त- 12:08 AM से 12:58 AM, मार्च 02पहले पहर की पूजा का समय- 06:21 PM से 09:27 PMदूसरे पहर की पूजा का समय- 09:27 PM से 12:33 AM, मार्च 02तीसरे पहर की पूजा का समय- 12:33 AM से 03:39 AM, मार्च 02चौथे पहर की पूजा का समय- 03:39 AM से 06:45 AM, मार्च 02महाशिवरात्रि पारण समय- 06:45 AM, मार्च 02चतुर्दशी तिथि की शुरुआत- मार्च 01, 2022 को 03:16 AM बजेचतुर्दशी तिथि की समाप्ति- मार्च 02, 2022 को 01:00 AM बजे