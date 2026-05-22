SBI Bank Holiday: कल से लगातार 6 दिन बंद रह सकती हैं SBI की शाखाएं, एक साथ आ रहीं छुट्टियां और हड़ताल की तारीखें

SBI कर्मचारियों के संगठन का कहना है कि बैंक में आउटसोर्सिंग तेजी से बढ़ रही है। उनका आरोप है कि इससे गांवों के युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरी के मौके कम हो रहे हैं। संगठन का कहना है कि भर्तियां इतनी कम हो रही हैं कि यह “ऊंट के मुंह में जीरा” के समान है। फेडरेशन ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। इसके अनुसार, बैंक में सशस्त्र गार्डों की संख्या लगातार घट रही है। रिटायरमेंट और प्रमोशन के बाद नई भर्ती नहीं होने से शाखाओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।