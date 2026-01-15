मासिक शिवरात्रि की कथा : अनजाने व्रत से शिव कृपा तक, शिकारी चित्रभानु की अद्भुत कथा

कैद से छूटने के बाद, चित्रभानु तुरंत जंगल की ओर भागा, खाने और कुछ पैसे कमाने के लिए शिकार की तलाश में। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी – बंद रहने से उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसने हर जगह शिकार की तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला, और सूरज डूबने ही वाला था। आखिरकार वह एक तालाब पर पहुँचा, पानी पिया, और आराम करने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके नीचे, एक शिवलिंग था, जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। जब वह वहाँ बैठा था, तो उसने अनजाने में बेल के पत्ते तोड़े और उन्हें नीचे गिरा दिया – सीधे शिवलिंग पर। क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने अनजाने में व्रत रखा था, और उन पत्तों से उसने अनजाने में रात की पूजा का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था।