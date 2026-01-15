मासिक शिवरात्रि की कथा : अनजाने व्रत से शिव कृपा तक, शिकारी चित्रभानु की अद्भुत कथा

Masik Shivratri Vrat Katha : मासिक शिवरात्रि की सबसे प्रेरक व्रत कथा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Masik Shivratri 2026 Vrat Katha In Hindi: मासिक शिवरात्रि 2026 व्रत कथा हिंदी में: इस साल, मासिक शिवरात्रि का व्रत 16 जनवरी 2026 को है। लोगों का मानना है कि यह व्रत रखने और रात भर भगवान शिव की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही, इस जीवन के बाद भक्तों को शिवलोक में जगह मिलती है, जो भगवान शिव का अपना लोक है। बस याद रखें, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो व्रत कथा – व्रत के पीछे की कहानी – सुनना न भूलें। यहाँ पूरी कहानी है।
पुराने धर्मग्रंथ, पुराणों में यह कहानी बताई गई है। बहुत समय पहले, चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में शिकार करके अपना गुज़ारा करता था, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उस पर शहर के एक साहूकार का कर्ज़ था, और जब वह उसे चुका नहीं पाया, तो साहूकार ने उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया। मज़े की बात यह है कि उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। मंदिर भक्ति से भरा हुआ था – लोग गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान शिव के बारे में कहानियाँ सुना रहे थे। चित्रभानु, अंदर फँसा हुआ, बस सुनता रहा। थोड़ी देर बाद, साहूकार ने उसे बाहर निकाला और अपने पास बुलाकर पैसे माँगे। चित्रभानु ने वादा किया कि वह अगले दिन पैसे चुका देगा, और वह चला गया।
कैद से छूटने के बाद, चित्रभानु तुरंत जंगल की ओर भागा, खाने और कुछ पैसे कमाने के लिए शिकार की तलाश में। उसे बहुत भूख और प्यास लगी थी – बंद रहने से उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसने हर जगह शिकार की तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला, और सूरज डूबने ही वाला था। आखिरकार वह एक तालाब पर पहुँचा, पानी पिया, और आराम करने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके नीचे, एक शिवलिंग था, जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। जब वह वहाँ बैठा था, तो उसने अनजाने में बेल के पत्ते तोड़े और उन्हें नीचे गिरा दिया – सीधे शिवलिंग पर। क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने अनजाने में व्रत रखा था, और उन पत्तों से उसने अनजाने में रात की पूजा का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था।
थोड़ी देर बाद, एक गर्भवती हिरणी तालाब पर आई। चित्रभानु ने शिकार करने के लिए अपना धनुष साधा, लेकिन हिरणी ने अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि बच्चा पैदा होने के बाद वह वापस आ जाएगी। चित्रभानु के अंदर कुछ नरम पड़ गया, और उसने उसे जाने दिया। जल्द ही एक और हिरणी अपने साथी को ढूंढते हुए आई। उसने भी विनती की, अपने पति को आखिरी बार देखने की इजाज़त मांगी और वापस आने का वादा किया। फिर से, चित्रभानु का दिल नहीं माना और उसने उसे भी जाने दिया। हर बार जब वह अपना धनुष तैयार करता, तो नीचे शिव लिंगम पर और बेल के पत्ते गिरते, जिससे पूजा का एक और हिस्सा पूरा हो जाता, हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था।
फिर एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु, अभी भी भूखा और परेशान था, उसने फिर से अपना धनुष साधा। इस हिरणी ने विनती की, "मुझे बस अपने बच्चों को उनके पिता के पास ले जाने दो, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी।" चित्रभानु हंसा, "मैंने पहले ही दो को जाने दिया है। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा।" लेकिन जब उसने अपने बच्चों की चिंता के बारे में बात की, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने बच्चों के लिए चिंता करता था, तो चित्रभानु का दिल पिघल गया, और उसने उसे भी जाने दिया।
आखिर में, एक बारहसिंगा आया। चित्रभानु ने गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन बारहसिंगा ने कहा, "अगर तुमने मेरी पत्नियों और बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मार डालो। लेकिन अगर तुमने नहीं मारा है, तो मुझे उन्हें आखिरी बार देखने दो - नहीं तो वे दुख से मर जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा।" एक बार फिर, चित्रभानु ने अपना धनुष नीचे कर लिया। और बेल के पत्ते शिव लिंगम पर गिर गए। बिना एहसास किए, चित्रभानु ने सिर्फ दया दिखाकर रात की पूजा पूरी कर ली थी।
जल्द ही, पूरा हिरण परिवार अपना वादा निभाते हुए एक साथ लौट आया। उनकी वफादारी और प्यार को देखकर, चित्रभानु के दिल में कुछ बदल गया। अगले दिन, वह शहर वापस गया, कुछ पैसे उधार लिए, और अपना कर्ज चुका दिया। उसके बाद, उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और, शिव की कृपा से, उसका परिवार फलता-फूलता रहा।
