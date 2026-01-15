Aaj Ka Rashifal 16 January 2026 : राशिफल 16 जनवरी : शिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत पर चमकेगा इन 7 राशियों का भाग्य

राशिफल 16 जनवरी 2026 विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से की गई पूजा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के लिए सफलता, आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख के संकेत दे रही है। आइए जानते हैं भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, ताकि आप अपने दिन की सही योजना बना सकें। (Today Horoscope Friday)